Welcome to Wrexham Seizoen 2: Wat weten we tot nu toe?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De voetbalwereld kon het nauwelijks geloven toen Deadpool-ster Ryan Reynolds en Rob McElhenny samen Wrexham AFC (Clwb Pêl-droed Wrecsam in het Welsh) kochten, een voetbalclub in Noord-Wales.

Sindsdien is er veel veranderd voor de club. Het veld is sterk verbeterd dankzij de broodnodige investeringen, de faciliteiten zijn verbeterd, de club heeft een grote shirtsponsoringovereenkomst gesloten met een van de grootste bedrijven ter wereld - TikTok - en de club heeft zijn eigen tv-programma: Welcome to Wrexham.

Het eerste seizoen van de show is inmiddels afgelopen, maar er komt een tweede. Rob McElhenny bevestigde op Twitter, toen het eerste seizoen ten einde liep, dat we een tweede aflevering kunnen verwachten.

Oeps. Sorry. Vanavond is de laatste aflevering van SEASON 1 van @WrexhamFX



SEASON 2 komt volgend jaar terug. Ik heb een clausule in mijn contract waarin staat dat ik niet minder dan 16 seizoenen van een tv-show doe :)- Rob McElhenney (@RMcElhenney) 13 oktober 2022

Wanneer wordt seizoen 2 uitgezonden?

Alles wat we tot nu toe weten is dat seizoen 2 volgend jaar komt. Dus ergens in 2023. De documentaireserie wordt opgenomen tijdens het voetbalseizoen van 2022/23, dus de opnames zullen waarschijnlijk pas in het late voorjaar van 2023 worden afgerond.

Als de timing in het schema van dit jaar past, betekent dat ergens eind augustus 2023.

Waar kan ik Welcome to Wrexham bekijken/bekijken?

In de VS kun je de show bekijken op FX, of je kunt hem streamen op Hulu. Dat laatste vereist natuurlijk een abonnement.

Elders - in het VK - kun je de show streamen op Disney Plus, ook hier heb je een abonnement nodig.

Wat is het verhaal tot nu toe?

In seizoen één krijgen we een eerste glimp te zien van hoe het er achter de schermen aan toe gaat als McElhenny en Reynolds de voetbalclub overnemen. Het is de eerste keer dat ze samen sporten, maar ze nemen een club over die worstelt in de onderste regionen van het Engelse voetbal.

Wrexham AFC - hoewel een club uit Wales - zit in het systeem van Engelse voetbalclubs, net buiten de onderste regionen van de Engelse Football League (EFL) in de Vanarama National League. De club zit sinds 2008 buiten de EFL-niveaus, na 87 jaar in de lagere divisies van de Football League te hebben doorgebracht.

De wens van Reynolds en McElhenny om een historische club te kopen die in de problemen zat, leidde hen naar Wrexham, een club die in 1864 werd opgericht en die tot nu toe een groot deel van de 21e eeuw te kampen heeft gehad met financiële problemen en weinig inspirerende prestaties op het veld.

In het eerste seizoen zien we hoe de twee zich richten op een ommekeer, zowel op als naast het veld, met het team dat de play-off finale haalt en ongelooflijk dicht bij een promotie naar de EFL komt. Het seizoen eindigt met de FA Trophy finale in Wembley Stadium, waar de club speelt voor 25.000 eigen fans.

De seizoensfinale van vanavond is voor altijd mijn ringtone. #WrexhamFX pic.twitter.com/m8DB48eepf- Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 12 oktober 2022

Cast en sterren

Aangezien dit een docuserie over een voetbalclub is, is het aantal mensen dat in de shows verschijnt - eerlijk gezegd - enorm. Dus we zullen ze niet allemaal opnoemen. Hier zijn enkele van de grotere namen en gezichten die je het vaakst in de serie zult zien.

Ryan Reynolds - mede-eigenaar, Wrexham AFC

Rob McElhenny - mede-eigenaar, Wrexham AFC

Humphrey Ker - uitvoerend directeur, Wrexham AFC

Phil Parkinson - Manager, Wrexham AFC

Shaun Harvey - Bestuursadviseur, Wrexham AFC

Wayne Jones - eigenaar, The Turf

Fleur Robinson - CEO, Wrexham AFC

Paul Mullin - spits, Wrexham AFC

Jordan Davies - middenvelder, Wrexham AFC

Wat moet ik weten?

Wrexham AFC speelt zijn thuiswedstrijden in de Racecourse Ground - een van de oudste stadions ter wereld - met een maximum van ongeveer 10.000 fans. Sinds de overname is het stadion elke week bijna vol en is de club populairder dan ooit.

Dat McElhenny en Reynold eigenaar zijn van de voetbalclub begon in klassieke Ryan Reynolds-vorm met enkele behoorlijk hilarische advertenties en tv-spots. De spot met de Ifor Williams Trailer Company was een bijzonder hoogtepunt, evenals een spot waarin het duo voor het eerst de Welcome to Wrexham show aankondigde, met een Welshe spreker die voor hen 'vertaalde'.

In het eerste seizoen onder de nieuwe eigenaar werd het uitshirt van Wrexham ontworpen als eerbetoon aan McElhenny in de stijl van het shirt van de Philadelphia Eagles. Het was donkergroen en op de achterkant van de kraag was 'It's Always Sunny' genaaid als verwijzing naar de bekendste show van de acteur.

Voor het nieuwste seizoen is dat vervangen door een blauw shirt met 'Ymdrech Mwyafswm' op de rug, wat vertaalt naar 'Maximum Effort' - een tip van de hoed voor Ryan Reynolds' productiemaatschappij met die naam.

McElhenny heeft zich geliefd gemaakt bij de fans - en bij het Welshe volk in het algemeen - door Welsh te leren spreken, de langste plaatsnaam in Wales en de woorden van het volkslied te leren uitspreken en ze aan het eind van zijn eerste seizoen hartstochtelijk te zingen tijdens de FA Trophy-finale.

In seizoen 2 zal de club - opnieuw - proberen om terug te promoveren naar de EFL en als de eerste seizoensvorm iets zegt, is dat meer dan mogelijk.

Geschreven door Cam Bunton.