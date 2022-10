Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De eerste Pitch Perfect film debuteerde in 2012 en heeft twee vervolgen voortgebracht, evenals een aankomende spin-off serie die op Peacock zal verschijnen.

De Pitch Perfect filmserie volgt een acapella-groep voor alle meisjes van Barden University, de Barden Bellas. Ze gaan van competitie in collegiale competities naar competitie in nationale competities en voor plekken op wereldtournees. De originele film was een verrassende hit aan de kassa, met een wereldwijde opbrengst van meer dan 100 miljoen dollar, terwijl de serie zelf in totaal 565 miljoen dollar heeft opgebracht. Pitch Perfect 2 haalde de grootste winst binnen met 287 miljoen dollar - de meeste voor een muzikale komedie.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Dat succes betekent natuurlijk dat er meer Pitch Perfect komt in de nabije toekomst.

Pitch Perfect: Bumper in Berlin debuteert op 23 november op de videostreamingdienst Peacock. In de zesdelige serie staat Adam Devine's personage Bumper uit de films centraal. Met Bumper in Berin in het verschiet is het het perfecte moment om een serie te gaan herbekijken. Het verhaal in de Pitch Perfect films en de komende show wordt chronologisch verteld, dus je moet ze per releasedatum bekijken om het verhaal van begin tot eind te volgen.

Pitch Perfect (2012 - Film)

Waar te streamen: Bekijk Pitch Perfect op Amazon

Pitch Perfect werd geregisseerd door Jason Moore en geschreven door Kay Cannon. Het verhaal werd geïnspireerd door Pitch Perfect: The Quest for Collegiate a Capella Glory, een non-fictie boek van Mickey Rapkin. De film volgt Beca (Anna Kendrick) als ze op aandringen van haar vader haar eerste jaar ingaat op Barden College. Beca is meer geïnteresseerd in muziek dan in college en wordt al snel benaderd door Aubery (Anna Camp) om lid te worden van de college acapella groep, de Barden Bellas.

De Bellas zitten momenteel op een dieptepunt na het kotsfiasco van Aubrey (de groepsleider) tijdens het laatste optreden. Maar ze zijn nog steeds gericht op de competitie.

Pitch Perfect 2 (2015 - Film)

Waar te streamen: Bekijk Pitch Perfect 2 op Amazon

Pitch Perfect 2 werd geregisseerd door Elizabeth Banks, die Gail speelt in de hele filmreeks. De film begint drie jaar na de eerste en ziet Beca als co-leider van de Barden Bellas naast Chloe (Brittany Snow). De Bellas hebben drie opeenvolgende nationale ICCA-kampioenschappen gewonnen, wat ertoe leidt dat ze optreden in het Kennedy Center voor de verjaardag van Barack Obama. Helaas krijgt Patricia "Fat Amy" Hobart (Rebel Wilson) een garderobestoring tijdens hun optreden.

Dit leidt ertoe dat de Bellas te schande worden gemaakt en worden verbannen uit de competitie. Beca slaagt erin een deal te sluiten waardoor het team kan terugkeren in de competitie als ze de World A Capella Championships in Europa kunnen winnen - een competitie die nog nooit door een Amerikaans team is gewonnen.

Pitch Perfect 3 (2017 - Film)

Waar te streamen: Bekijk Pitch Perfect 3 op Amazon

Pitch Perfect 3 werd geregisseerd door Trish Sie en geschreven door Mike White en Kay Cannon. De film speelt zich af twee jaar na Pitch Perfect 2, het derde deel in de serie. De inmiddels afgestudeerde Bellas worstelen om zich aan te passen aan het leven buiten de universiteit. Dus wanneer de groep de kans krijgt om op te treden in een USO-tournee, grijpen ze die kans.

Natuurlijk verandert die USO-tour in een wedstrijd tegen andere bands.

De groep wordt voor dit uitstapje vergezeld door Emily (Hailee Steinfeld), de huidige leider van de Barden Bellas. En als de Bellas in Europa aankomen, wordt Fat Amy geconfronteerd met haar vervreemde vader, Fergus (John Lithgow), een gevaarlijke misdaadbaron die de relatie met zijn dochter nieuw leven wil inblazen.

Waar past de nieuwe Pitch Perfect show in deze volgorde?

Bumper in Berlin is een aankomende Pitch Perfect spin-off serie rond Adam Devine's Pitch Perfect personage, Bumper. (Hij kwam in de filmserie voor als de zanger van een rivaliserende mannen acapella groep). Je kijkt Bumper in Berlin direct na Pitch Perfect 3.

Pitch Perfect: Bumper in Berlin (Peacock TV-serie komt in november 2022)

De film toont Bumper die in Duitsland woont nadat een van zijn liedjes daar de hitlijsten heeft gehaald. Sarah Hyland en Jameela Jamil zullen ook de hoofdrol spelen in de serie.

Bekijk hier de eerste teaser voor Pitch Perfect: Bumper in Berlin. Bumper in Berlin gaat op 23 november 2022 in première op Peacock.

Spoiler-vrije versie: Bekijk de Pitch Perfect films en series in volgorde

Oké, hier is de beknopte versie van bovenstaande gids. Het is vrij van spoilers.

Pitch Perfect film- en serievolgorde (releasedatum en chronologisch)

Pitch Perfect (2012 - Film)

Pitch Perfect 2 (2015 - Film)

Pitch Perfect 3 (2017 - Film)

Pitch Perfect: Bumper in Berlijn (Peacock tv-serie komt in november 2022)

Vond je dit leuk?

Dan hou je misschien van onze film volgorde kijkgidsen:

We hebben ook deze geruchtenrondes over aankomende films:

Geschreven door Maggie Tillman.