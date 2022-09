Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Star Trek: Strange New Worlds is net in juli 2022 in première gegaan, maar er is al een officiële eerste blik op seizoen twee.

Als je een fan bent van Star Trek: The Original Series (TOS), dan is de nieuwste Paramount Plus Star Trek serie voor jou gemaakt. Star Trek: Strange New Worlds volgt de bemanning van de USS Enterprise 10 jaar voordat Captain Kirk het roer overneemt. Je volgt een bemanning geleid door personages die hun debuut maakten in TOS - zoals kapitein Christopher Pyke (Anson Mount), Spock (Ethan Peck) en Number One (Rebecca Romijn), en ze dragen allemaal outfits geïnspireerd op TOS. Strange New Worlds ziet ook af van de moderne Star Trek seizoensgebonden arcs en concentreert zich in plaats daarvan op de bemanning die een nieuwe wereld of mysterie onderzoekt en in een aflevering oplost, net als in TOS.

Hier is alles wat je moet weten over Star Trek: Strange New Worlds.

Star Trek Strange New Worlds: wat je moet weten

Star Trek: Strange New Worlds volgt de bemanning van de USS Enterprise 10 jaar voor Captain Kirk en de gebeurtenissen van The Original Series (TOS). Natuurlijk is de Enterprise op een vijfjarige missie: vreemde nieuwe werelden verkennen, op zoek gaan naar nieuw leven en nieuwe beschavingen, stoutmoedig gaan waar niemand eerder is gegaan. De serie begint echter niet per se met seizoen één, want de acteurs die Captain Pyke, Spock en Number One spelen maken allemaal hun debuut tijdens het tweede seizoen van Star Trek: Discovery voordat ze aan boord van de USS Enterprise komen.

Vooral Ethan Peck's Spock speelt een grote rol in het tweede seizoen van Star Trek: Discovery.

Het leuke van Strange New Worlds is dat de stijl van de show vele soorten leuke Star Trek easter eggs mogelijk maakt. Er is gewoon elke week een enkel ingeperkt verhaal, met de bemanning van de USS Enterprise als constante. Nou, dat en de geweldige jaren '60 geïnspireerde esthetiek.

Star Trek Strange New Worlds: Verschijningsdatum

Het tweede seizoen van Strange New Worlds heeft nog geen releasedatum, maar men verwacht dat het ergens in 2023 in première gaat.

Star Trek Strange New Worlds: Hoe te bekijken

Star Trek: Strange New Worlds seizoen 1 is beschikbaar op Paramount Plus, dus seizoen 2 waarschijnlijk ook. De streamingdienst begint bij 4,99 dollar per maand in de VS.

Star Trek Strange New Worlds: Cast

Je kunt de meeste bemanningsleden van de USS Enterprise terug verwachten voor seizoen twee van Star Trek: Strange New Worlds. Natuurlijk zullen er enkele nieuwe gezichten zijn, en in dit geval, enkele bekende nieuwe gezichten. Paul Wesley zal de rol van een jonge James T. Kirk op zich nemen. Er is ook hoop dat we uiteindelijk een jonge Montgomery "Scotty" Scott in de serie zullen zien, maar er is nog geen officieel castingnieuws.

Dat gezegd zijnde, de shows zijn duidelijk bereid om personages uit TOS opnieuw te casten, dus wie weet wie we kunnen zien opduiken in een cameo van één aflevering?

Anson Mount als Christopher Pike

Ethan Peck als Spock

Jess Bush als Christine Chapel

Christina Chong als La'an Noonien-Singh

Celia Rose Gooding als Nyota Uhura

Erica Ortegas - Melissa Navia

Joseph M'Benga - Babs Olusanmokun

Rebecca Romijn als Una Chin-Riley / Number One

Paul Wesley als James T. Kirk

Star Trek Vreemde Nieuwe Werelden: Trailers

Paramount heeft een first-look clip vrijgegeven van het tweede seizoen van Star Trek: Strange New Worlds. Het toont Melissa Navia's Erica Ortega die haar opwinding vertelt als ze mee mag met de landingsploeg op de volgende missie van de Enterprise. Bekijk het hieronder.

Ortegas bereidt zich voor op een wegmissie (exclusieve S2 clip)

Star Trek Strange New Worlds: Hoe in te halen

Als je absoluut elke easter egg van de Star Trek canon die in Strange New Worlds verstopt zit wilt zien, dan kun je niet anders dan onze chronologische Star Trek kijkgids bekijken. Als je op zoek bent naar iets minder afschrikwekkends, is het de moeite waard om enkele introducties van de personages in Star Trek: Discovery te bekijken.

Daarnaast zijn Star Trek: TOS en de films met de cast van The Original Series ook de moeite waard om te bekijken in de aanloop naar seizoen twee.

Geschreven door Maggie Tillman.