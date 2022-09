Star Trek Discovery seizoen 5: Alles wat we tot nu toe weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Star Trek: Discovery ging voor het eerst in première in 2017, en sindsdien heeft het een vloot van nieuwe Star Trek-shows aangevoerd en is het op weg om de meest bekeken show op Paramount Plus te worden. We stappen aan boord van de USS Discovery voor een vijfde seizoen, gelukkig, want Paramount deelde onlangs een eerste blik op het volgende seizoen tijdens zijn Star Trek Day Celebration. Hier is alles wat je moet weten over het nieuwe seizoen van Star Trek: Discovery.

Star Trek Discovery seizoen 5: wat je moet weten

Star Trek: Discovery speelt zich verder in de toekomst af dan alles wat we in het Star Trek Universum hebben gezien. Dat komt misschien een beetje als een verrassing - als je alleen het eerste seizoen of twee van de serie hebt gezien, want de bemanning van de USS Discovery is meer dan 900 jaar de toekomst ingestuurd naar het jaar 3188. De bemanning arriveert in deze nieuwe toekomst, waar de Verenigde Federatie van Planeten is ontbonden en ruimtereizen veel moeilijker is geworden door een gebeurtenis die bekend staat als The Burn.

De bemanning van de USS Discovery gaat op weg om de Verenigde Federatie van Planeten te herstellen. In het vijfde seizoen wordt de Discovery geleid door Michael Burnham (Sonequa Martin-Green). Ze wordt natuurlijk vergezeld door haar eerste officier Saru (Doug Jones). Wat het voor Burnham nog moeilijker maakt, is dat de USS Discovery zijn Spore Drive kwijt is, waardoor het met warpsnelheid kon reizen. Wat we in het volgende seizoen kunnen verwachten, werd op Star Trek Day bekendgemaakt dat de plot draait om Burnham en de bemanning die op jacht zijn naar een krachtig oud voorwerp. We kunnen aannemen dat we ook te maken krijgen met de wederopbouw van de Federatie van Planeten, aangezien de Aarde in de finale van seizoen vier toestemde om zich weer aan te sluiten.

Star Trek Discovery seizoen 5: Verschijningsdatum

Er is nog geen releasedatum voor het vijfde seizoen van Star Trek: Discovery, maar het wordt verwacht in de eerste helft van 2023.

Star Trek Discovery seizoen 5: Hoe te bekijken

Star Trek: Discovery seizoenen één tot en met vier zijn beschikbaar op Paramount Plus, dus seizoen vijf zal dat waarschijnlijk ook zijn. De streamingdienst begint bij $ 4,99 per maand in de VS. Lees hier meer over Paramount Plus in onze gids.

Star Trek Discovery seizoen 5: Cast

Je kunt verwachten dat het grootste deel van de bemanning terugkomt voor het vijfde seizoen van Star Trek: Discovery. Sonequa Martin-Green keert terug als Michael Burnham, evenals Doug Jones als Saru. Hier is een overzicht van wie we kunnen verwachten in seizoen vijf:

Sonequa Martin-Green als Michael Burnham

Doug Jones als Saru

Anthony Rapp als Paul Stamets

Mary Wiseman als Sylvia Tilly

Wilson Cruz als Hugh Culber

Adira Tal - Blu del Barrio

Cleveland "Book" Booker - David Ajala

Star Trek Discovery: Trailers

Tot nu toe heeft Paramount nog geen trailers vrijgegeven. Maar het heeft wel een rondleiding over de set van seizoen vijf gedeeld op YouTube, en die wordt geleid door Wilson Cruz (die Hugh Culber speelt). Die kun je hieronder bekijken:

Star Trek: Discovery - Seizoen Vijf Set Tour

Star Trek Discovery: Hoe kun je het inhalen

Het Star Trek Universum omspant letterlijk meer dan duizend jaar geschiedenis in zijn verschillende films en shows. Star Trek: Discovery is uniek omdat het dat zelf doet - met een tijdsprong van 900 jaar tussen het tweede en derde seizoen. Als je je echt wilt verdiepen in de details van wat er aan de hand is met de bemanning van de USS Discovery, bekijk dan onze chronologische Star Trek films en shows ultieme kijkersgids.

Geschreven door Maggie Tillman.