Govee's TV Backlight T2 brengt sfeer in de filmavond

(Pocket-lint) - Als het uiterlijk van de Philips Ambilight-technologie u bevalt, maar u bent niet in de positie om uw hele tv te vervangen, dan heeft het slimme verlichtingsbedrijf Govee wellicht het antwoord. Het bedrijf heeft zojuist de TV Backlight T2 aangekondigd, 's werelds eerste TV-backlight met dubbele camera en verbeterde kleuraanpassing.

Het apparaat met dubbele camera, dat aan de bovenkant van uw scherm zit, gebruikt Govee's gepatenteerde Envisual-technologie om de inhoud waarnaar u kijkt te scannen en de kleuren die het ziet af te stemmen op de kleuren die het op de muur erachter projecteert. Voor een zo nauwkeurig mogelijke prestatie gebruikt het een "zone-division" capture methode, die het scherm in een aantal zones verdeelt. Dit helpt om kleurveranderingen nauwkeuriger te bepalen en aangepaste lichteffecten te leveren, ongeacht waar u naar kijkt.

De T2, nu in zijn tweede generatie, verbetert Govee's Immersion T1 door meer dan het dubbele aantal pixeldots per halve seconde vast te leggen, van 171K pixeldots tot 354K - ongetwijfeld geholpen door de extra camera in dit model. Dit verhoogt de nauwkeurigheid van de kleuraanpassing met 40%.

Het heeft ook het aantal RGBIC-lichtparels in de achtergrondverlichting verdubbeld tot 60 per meter, voor een levendiger wall-washing effect, terwijl ook IC-chips (Independent Control) in elk licht zijn ingebouwd, zodat ze meerdere effecten en kleuren in één zone kunnen weergeven. Dit helpt bij het creëren van een meer natuurlijke en soepele lichtovergang tussen scènes.

Zoals je zou verwachten, kun je de TV Backlight 2 koppelen met andere slimme lampen van Govee en de DreamView-modus activeren via de Govee Home App, zodat ze allemaal kunnen samenwerken voor een nog grotere impact.

De TV Backlight T2 is eenvoudig te installeren en compatibel met spraakassistenten zoals Amazon Alexa en Google Assistant, en zal eerst beschikbaar zijn voor 55-65-inch tv's, voor $ 139,99/£ 149,99/€ 149,99, met een 75-85-inch versie die in oktober naar de VS komt.

Geschreven door Verity Burns.