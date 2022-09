Hoe de laatste tenniswedstrijd van Roger Federer te bekijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Tennislegende Roger Federer kondigde op 15 september aan dat hij stopt met de sport na een ongelooflijke carrière waarin hij 20 grand slam-toernooien won.

Federer vertelde zijn fans dat hij de Laver Cup in Londen zou spelen en dat dat zijn laatste competitieve toernooi zou zijn. Zijn laatste wedstrijd wordt een dubbelspel naast zijn oude rivaal Rafael Nadal.

Dit is alles wat je moet weten over de laatste wedstrijd van Roger Federer, hoe je het kunt zien en hoe laat het is.

Wanneer is de laatste tenniswedstrijd van Roger Federer?

Roger Federer speelt zijn laatste wedstrijd met Rafael Nadal als onderdeel van Team Europe in de Laver Cup. Federer speelt geen enkelspel vanwege zijn terugkerende knieklachten, dus het dubbelspel met Nadal zal zijn laatste zijn.

De wedstrijd vindt plaats op 23 september 2022 en volgt op Murray die het in het enkelspel opneemt tegen De Minaur. Het enkelspel zal om 19.00 uur (BST) beginnen. Naar verwachting zal de wedstrijd van Federer dan rond 20.20 uur (BST) beginnen.

Hoe kijk je naar Federers laatste wedstrijd met Nadal?

Het hangt af van waar je je bevindt in de wereld om te zien waar Roger Federer en Rafael Nadal het opnemen tegen Sock en Tiafoe in zijn laatste tenniswedstrijd.

In het Verenigd Koninkrijk wordt de Laver Cup uitgezonden door Eurosport, dat deel uitmaakt van Discovery+. Je hebt een abonnement nodig, dat 6,99 pond per maand kost voor Entertainment en Sport. Je kunt je ook abonneren via Amazon Prime Video.

In de VS wordt de uitzending verzorgd door Tennis Channel. Je kunt het streamen via fuboTV of DirectTV Stream.

Op de website van de Laver Cup staat een lijst met de zenders die de rechten hebben per land, voor wie elders in de wereld de wedstrijd wil zien.

Wat is de Laver Cup en hoe werkt het?

De Laver Cup loopt van 23 september tot en met 25 september voor 2022 in Londen. Het is een indoor hardcourttoernooi tussen Team Europa en Team World.

De Laver Cup wordt nu voor het vijfde jaar gespeeld in de O2 in Londen en de zes beste Europese spelers nemen het op tegen de zes beste spelers uit de rest van de wereld.

De Laver Cup bestaat uit vijf sessies die over drie dagen worden gespeeld en het enkelspel en het dubbelspel zijn beide best of three sets. Bij een split set gaat de derde set naar een tie breaker met 10 punten.

Het winnende team moet 13 punten halen.

Op de website van Laver Cup kun je lezen hoe het werkt. Er is ook een video die je hieronder kunt bekijken.

