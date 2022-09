Hoe te kijken naar Hot Take: The Depp/Heard Trial film

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het proces tegen Johnny Depp en Amber Heard over laster was een heet hangijzer in de maanden april en mei 2022. Als je het hebt gevolgd, heb je ongetwijfeld een kant gekozen en ken je ook het resultaat.

Het proces trok echter enorm veel media-aandacht, dus het is waarschijnlijk geen verrassing dat er een film over wordt gemaakt. Wat misschien nog verrassender is, is hoe snel hij uitkomt.

Hier is alles wat je moet weten over de film Hot Take: The Depp/Heard Trial, inclusief de releasedatum en hoe je hem kunt bekijken.

Hot Take: The Depp/Heard Trial releasedatum

30 september 2022

De film Hot Take: The Depp/Heard Trial komt uit op 30 september 2022.

De film zou door Tubi en MarVista versneld in productie zijn genomen. Adam Lewinson, Chief Content Officer van Tubi, vertelde Variety dat het platform "een verhaal dat deel uitmaakte van de culturele tijdgeest op het juiste moment wilde vastleggen en een uniek beeld wilde schetsen van wat miljoenen in de zomer in de krantenkoppen zagen gebeuren".

Hot Take: De Depp/Heard rechtszaak hoe te bekijken

Hot Take: The Depp/Heard Trial zal te zien zijn op Fox's streaming platform Tubi wanneer het uitkomt. Tubi is een gratis streamingdienst in de VS, maar het platform is niet beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk.

Op dit moment lijkt het erop dat de film niet in het Verenigd Koninkrijk te bekijken zal zijn, maar we zullen deze functie bijwerken als we anders horen.

Hot Take: De Depp/Heard Trial plot

Hot Take: The Depp/Heard Trial zal een gedramatiseerd verhaal vertellen over het proces tegen Johnny Depp en Amber Heard over laster dat eindigde op 1 juni 2022.

Depp klaagde Heard aan voor 50 miljoen dollar en beweerde dat Heard het werk van Depp beïnvloedde toen ze beweerde dat hij haar misbruikte in een Wasington Post artikel in 2018. Ze noemde hem niet bij naam, maar Depp beweerde dat de beschuldiging hem ervan weerhield acteerklussen te krijgen.

Naar verluidt zal de film de relatie van Depp en Heard in en buiten de rechtbank volgen, en het verhaal vertellen van de twee maanden durende smaadzaak.

De jury stelde Depp in het gelijk en kende hem 10 miljoen dollar schadevergoeding en 5 miljoen dollar punitieve schadevergoeding toe. Heard won een van haar drie tegenvorderingen, waarbij Depp aansprakelijk werd gesteld voor een lasterlijke uitspraak over Heard in 2016.

Onlangs kwam het nieuws naar buiten dat Depp verkering had met Joelle Rich, de advocaat die hem vertegenwoordigde in zijn Britse rechtszaak tegen de krant The Sun. Rich was niet een van de advocaten die hem vertegenwoordigde in de rechtszaak tegen Heard en hoewel ze in de rechtszaal was, wordt niet verwacht dat de Hot Take: The Depp/Heard Trial film over deze nieuwe relatie zal gaan.

Hot Take: The Depp/Heard Trial cast

Hot Take: The Depp/Heard Trial film zal Johnny Depp gespeeld zien worden door Mark Hapka uit Days of Our Lives, terwijl Amber Heard gespeeld zal worden door Megan Davis.

Melissa Marty van Station 19 speelt Johnny Depp's advocaat Camille Vasquez en Mary Carrig speelt Amber Heard's advocaat, Elaine Bredehoft.

De film is geschreven door Guy Nicolucci en zal worden geregisseerd door Sara Lohman. Hij is geproduceerd door Brittany Clemons, Angie Day, Marianne C. Wunch, Hannah Pillemer en Fernando Szew.

Geschreven door Britta O'Boyle.