Hoe te kijken naar Hellraiser (2022): Wordt het al gestreamd?

(Pocket-lint) - Hulu herstart een van de meest iconische horrorfranchises aller tijden, en wij zijn klaar voor een grenzeloze ervaring.

De nieuwe film is gebaseerd op Clive Barker's roman The Hellbound Heart, net als het origineel, dus we worden herenigd met Pinhead en de Cenobites, die ons opnieuw de stuipen op het lijf zullen jagen.

Dus, laten we de puzzeldoos openen en erachter komen wanneer en waar je de actie kunt zien, waarbij we voor de zekerheid wat plotdetails en trailers bekijken.

Hellraiser (2022): Wat je moet weten

Zoals we hierboven al zeiden, is de nieuwe film gebaseerd op hetzelfde bronmateriaal als de klassieker uit 1987, wat betekent dat we een redelijk goed idee hebben van wat we van het plot kunnen verwachten.

Uit de synopsis kunnen we echter opmaken dat er een paar wezenlijke verschillen zijn. De belangrijkste is dat de film Riley volgt, een jonge vrouw die op zoek is naar haar verloren broer.

In de roman is dat Rory, in de originele film Larry. In beide gevallen zijn zij niet de hoofdpersoon, het is Rory's vriendin Kirsty die onze hoofdpersoon is.

De nieuwe film wordt geregisseerd door David Bruckner(V/H/S) en geschreven door Ben Collins en Luke Piotrowski (The Night House) samen met David S. Goyer (Dark City).

Goyer vertelde Collider "we gingen terug naar de originele novelle voor het bronmateriaal; we eren echt Clive's werk."

Hij vervolgde "de beelden zijn angstaanjagend en verbazingwekkend, en de Cenobites zijn verbluffend." Klinkt ons goed in de oren.

Pinhead zal gespeeld worden door Jamie Clayton van Sense8 faam en Riley wordt gespeeld door Odessa A'zion.

Hellraiser (2022): Releasedatum

Hellraiser komt op 7 oktober 2022 uit in de VS. De film wordt rechtstreeks op streaming uitgebracht en komt niet in de bioscoop.

Een Britse release is op het moment van schrijven nog niet aangekondigd.

Hellraiser (2022): Waar te streamen

Hellraiser is een Hulu original en zal als zodanig vanaf 7 oktober 2022 te streamen zijn op Hulu.

In het Verenigd Koninkrijk zal het waarschijnlijk op een bepaald moment naar Disney+ komen, aangezien Disney het moederbedrijf van Hulu is. Er is echter niets officieel aangekondigd.

Hellraiser (2022): Trailers

Pocket-lint heeft bovenaan deze pagina de nieuwste trailer voor Hellraiser ingesloten. Daarvoor was er een zeer korte teaser, die we hieronder hebben ingesloten.

Geschreven door Luke Baker.