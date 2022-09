Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het is bijna tien jaar geleden dat The Hunger Games uitkwam - de films, in ieder geval.

The Hunger Games is een franchise die bestaat uit vier Blockbuster-films, maar is gebaseerd op drie even populaire romans van Suzanne Collins. Het speelt zich af in een dystopische toekomst in Panem - een Noord-Amerikaanse natie bestaande uit 12 districten, met één Capitool dat over alle districten regeert. Als straf voor de opstand van 74 jaar eerder moet elk district een jongen en een meisje tussen 12 en 18 jaar kiezen om mee te doen aan de Hongerspelen, een jaarlijkse wedstrijd waarbij de laatst overgebleven overlevende wint. De Hongerspelen worden in het Capitool behandeld als een wereldkampioenschap. Maar verder weg, in Panem, zijn de mensen verontwaardigd over de Spelen.

Hier ontmoeten we de hoofdpersoon van het verhaal: Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), een vrouwelijke tribuut uit District 12.

De Hunger Games-films leverden 2,9 miljard dollar op aan de kassa en katapulteerden de carrière van Lawrence. (In hetzelfde jaar dat de eerste Hunger Games uitkwamen, won ze een Oscar.) Maar het verhaal van de Spelen eindigt niet bij haar in de eerste films. Er komt een nieuwe Hunger Games film aan. Deze gaat in 2023 in première en is gebaseerd op de gelijknamige prequel roman van Suzanne Collins, genaamd The Ballad of Songbirds and Snakes. De film richt zich op een jonge president Snow die als mentor optreedt voor een vrouwelijke tribuut uit District 12. Francis Lawrence keert terug als regisseur, na drie van de originele films te hebben geregisseerd.

Met de nieuwe film die volgend jaar uitkomt, is het de perfecte tijd om Panem opnieuw te bezoeken.

Hoe kijk je The Hunger Games films in volgorde (chronologische en release datum volgorde)

De Hunger Games-films zijn in chronologische volgorde in de bioscoop uitgebracht. Dat is de beste manier om ze te bekijken. Als je niet weet welke eerst kwam of als je iets meer wilt weten over het verhaal en het verloop van de vier Hunger Games-films, lees dan verder. Maar houd er rekening mee dat er spoilers kunnen zijn. Ga naar de onderkant van deze gids voor een spoilervrije versie.

The Hunger Games (2012)

Geregisseerd door: Gary Ross

Gary Ross Scenario: Gary Ross, Suzanne Collins, Bill Ray

Gary Ross, Suzanne Collins, Bill Ray Geproduceerd door: Lionsgate

Lionsgate Gedistribueerd door: Lionsgate

Lionsgate Box office: 694 miljoen dollar

694 miljoen dollar Speelduur: 142 minuten

142 minuten Gebaseerd op: De Hongerspelen door Suzanne Collins (Amazon)



De Hongerspelen door Suzanne Collins (Amazon) Waar te streamen:Amazon Prime Video

De eerste film introduceert een dystopisch continent genaamd Panem, waar 12 verschillende districten worden geregeerd door het Capitool. Elk jaar als onderdeel van een traditie om de verjaardag van de opstand van de districten te markeren, moet elk district een jongen en een meisje tussen de leeftijd van 12 en 18 jaar sturen om te concurreren in een gevecht tot de dood bekend als de Hongerspelen. Hoewel de Spelen in het Capitool worden behandeld als de Wereldtop, is de bevolking van Panem naarmate je verder weg komt steeds wreder. Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) is een 16-jarige in District 12 - het armste en verste van het Capitool.

Het district doet een loterij om te beslissen welke kinderen worden gekozen, en wanneer Katniss' jongere zus, Primrose (Willow Shields) wordt gekozen, meldt Katniss zich vrijwillig in de plaats van haar zus. Al snel voegt ze zich bij Peeta (Josh Hutcherson), de jongen die uit haar district is gekozen, en worden ze naar het Capitool begeleid. The Hunger Games werd geregisseerd door Gary Ross, die het scenario schreef met Billy Ray en Suzanne Collins.

The Hunger Games Catching Fire (2013)

Geregisseerd door: Francis Lawrence

Francis Lawrence Scenario door: Simon Beaufoy, Michael deBruyn

Simon Beaufoy, Michael deBruyn Geproduceerd door: Lionsgate

Lionsgate Distributed by: Lionsgate

Lionsgate Box office: 865 miljoen dollar

Speelduur: 146 minuten

Gebaseerd op: Catching Fire van Suzanne Collins (Amazon)

Catching Fire van Suzanne Collins (Amazon) Waar te streamen: Amazon Prime Video

Catching Fire begint met Katniss en Peeta terug in District 12 nadat ze het Capitool te slim af zijn geweest. (Als onderdeel van hun winnende plan, veinzen ze dat ze verliefd worden).

Ze krijgen bezoek van president Snow (Donald Sutherland), die Katniss vertelt dat haar acties de districten in een staat van opstand hebben gebracht. Snow besluit Katniss en Peeta op een tournee te sturen langs alle districten in Panem, in de verwachting dat ze hun schertsvertoning zullen voortzetten en zijn macht niet zullen ondermijnen. Als Snow er niet van overtuigd is dat ze echt verliefd zijn, wordt onthuld dat de deelnemers aan de 75e Hongerspelen voor het eerst zullen worden geselecteerd uit eerdere kampioenen. Katniss - als enige levende vrouwelijke winnares uit District 12 - is verzekerd van een plek in de wedstrijd.

Francis Lawrence is de regisseur van Catching Fire en regisseerde ook de laatste twee originele Hunger Games-films. Hij regisseert ook de komende prequel film die in 2023 uitkomt.

The Hunger Games Mockingjay - Part One (2014)

Geregisseerd door: Francis Lawrence

Francis Lawrence Scenario door: Danny Strong, Peter Craig

Danny Strong, Peter Craig Geproduceerd door: Lionsgate

Lionsgate Distributed by: Lionsgate

Lionsgate Box office: 755 miljoen dollar

miljoen Speelduur: 123 minuten

123 minuten Gebaseerd op: Mockingjay van Suzanne Collins (Amazon)

Mockingjay van Suzanne Collins (Amazon) Waar te streamen: Amazon Prime Video

Na haar ontsnapping uit de 75e Hongerspelen wordt Katniss begeleid naar District 13. Het is een geheim ondergronds hoofdkwartier voor de Opstand. Daar ontmoet ze de president van de Opstand, Alma Coin (Julianne Moore). Ze vraagt Katniss te helpen de harten en geesten van de andere districten te winnen, door propagandavideo's te filmen en te vechten tegen de onderdrukking van het Capitool. Peeta wordt ondertussen gevangen gehouden door het Capitool en gebruikt om Katniss tegen te houden en de groeiende revolutie die zij is begonnen te onderdrukken. Uiteindelijk zullen alle districten in Panem moeten kiezen tussen de opstand en het Capitool.

The Hunger Games Mockingjay - Part Two (2015)

Geregisseerd door: Francis Lawrence

Francis Lawrence Scenario door: Peter Craig, Danny Strong

Peter Craig, Danny Strong Geproduceerd door: Color Force

Color Force Distributed by: Lionsgate

Lionsgate Box office: 658 miljoen dollar

miljoen Speelduur: 137 minuten

137 minuten Gebaseerd op: Mockingjay van Suzanne Collins (Amazon)

Mockingjay van Suzanne Collins (Amazon) Waar te streamen: Amazon Prime Video

In de vierde en voorlopig laatste Hunger Games-film probeert de Rebellie Peeta te genezen van de hersenspoeling van het Capitool, waardoor hij Katniss probeerde te vermoorden. Ondertussen heeft Katniss met de propagandavideo's van Alma Coin geholpen om de meeste districten aan de kant van de Opstand te krijgen. Katniss maakt ook deel uit van de Star Squad, een groep van de meest elitaire soldaten die vechten voor de Rebellie. Ze beginnen aan een gevaarlijke missie naar het Capitool, met als doel president Snow te vermoorden. De groep stemt met tegenzin in om Peeta mee te nemen, zodat hij in de propagandavideo's kan worden opgenomen, hoewel ze er nog niet zeker van zijn dat hij helemaal te vertrouwen is.

Waar past de nieuwe Hunger Games film in deze volgorde?

The Ballad of Songbirds and Snakes is een aankomende prequel die zich 65 jaar voor de gebeurtenissen van de originele serie afspeelt. Als het in de bioscoop of online te zien is, kijk je het eerst in een Hunger Games rewatch.

De Hongerspelen: The Ballad of Songbirds and Snakes (2023)

Geregisseerd door: Francis Lawrence

Francis Lawrence Scenario : Michael Arndt

: Michael Arndt Geproduceerd door: Color Force

Color Force Gedistribueerd door: Lionsgate

Lionsgate Gebaseerd op: The Ballad of Songbirds and Snakes van Suzanne Collins (Amazon)



The Ballad of Songbirds and Snakes van Suzanne Collins (Amazon) Waar te zien: Verschijnt op 17 november 2023

The Ballad of Songbirds and Snakes is een aankomende prequel die zich 65 jaar voor de gebeurtenissen van de originele serie afspeelt. Als hij in de bioscoop of online te zien is, kijk je hem eerst in een Hunger Games rewatch.

Net als alle andere Hunger Games-films is de nieuwe film gebaseerd op een roman van Suzanne Collins. Het zal een veel jongere Coriolanus Snow volgen, die gespeeld zal worden door Tom Blyth. (Het personage van President Snow wordt gespeeld door Donald Sutherland in de andere films die zich tientallen jaren later afspelen). Snow's ooit rijke familie is nu berooid, maar dankzij zijn succes op de Academie is hij aangewezen als mentor van een tribuut voor de 10e Hongerspelen. Natuurlijk wordt hij gekoppeld aan een tribuut uit District 12, Lucy Gray Baird (Rachel Zegler). Je kunt de onthullingstrailer voor The Ballad of Songbirds and Snakes hier bekijken.

Francis Lawrence zal terugkeren om deze film te regisseren nadat hij Catching Fire en beide Mockingjay films regisseerde.

Spoiler-vrije versie: De Hunger Games films in volgorde

Chronologische volgorde en releasedatum

OK, hier is de beknopte versie van de gids hierboven. Het is vrij van spoilers.

De Hongerspelen (2012)

De Hongerspelen: Catching Fire (2013)

The Hunger Games: Mockingjay - Part One (2014)

The Hunger Games: Mockingjay - Part Two (2015)

Nog niet beschikbaar:

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes (2023)

Geschreven door Maggie Tillman.