(Pocket-lint) - De herfst is de perfecte tijd om achterover te leunen en films over vampiers en weerwolven te bekijken.

De Twilight Saga bevat beide en is eigenlijk een van de meest succesvolle franchises in de geschiedenis. De serie is gebaseerd op vier bestsellers van Stephenie Meyer en bestaat uit vijf films, die wereldwijd 3,4 miljard dollar opbrachten aan de kassa's en een culturele toetssteen werden voor de jaren 2010.

Net als de romans volgen de films de 17-jarige Bella Swan als ze verhuist naar de staat Washington en de mysterieuze Edward Cullen ontmoet. Hoewel de acteurs die de hoofdrollen vertolken als Bella en Edward een decennium geleden nog relatief onbekend waren, heeft de castingafdeling duidelijk een aantal uitstekende keuzes gemaakt. Kristina Stewart (Bella) komt nu van haar eerste Oscarnominatie met 2021's Spencer, en Robert Pattinson (Edward) was onlangs te zien als de Caped Crusader in The Batman.

Als u geïnteresseerd bent om eindelijk The Twilight Saga te bekijken, of misschien wilt u gewoon de films herbekijken voor Halloween, hier is de volgorde om ze allemaal te bekijken. De volgorde is per releasedatum, want zo speelt het verhaal zich af - in chronologische volgorde. Sta ons toe het uit te leggen.

Hoe kijk ik de Twilight films in volgorde (chronologisch en release datum)

ER KUNNEN SPOILERS ZIJN HIERONDER. Ga naar de onderkant van deze gids voor de beknopte, overzichtelijke versie die vrij is van spoilers.

Twilight (2008)

Geregisseerd door: Catherine Hardwicke

Catherine Hardwicke Gebaseerd op: Twilight door Stephenie Meyer

Twilight door Stephenie Meyer Screenplay door: Melissa Rosenberg

Melissa Rosenberg Geproduceerd en gedistribueerd door: Summit Entertainment

Summit Entertainment Speelduur: 121 minuten

121 minuten Box office: 407 miljoen dollar

407 miljoen dollar Waar te streamen: Amazon Prime Video

De eerste Twilight-film laat ons kennismaken met Kristen Stewart's Bella Swan, die van Arizona naar Washington verhuist om bij haar vader te wonen. Ze merkt de Cullens op wanneer ze naar de middelbare school gaat. Het is een groep broers en zussen die vooral op zichzelf zijn. Natuurlijk komt ze naast Edward Cullen (Robert Pattinson) te zitten in de biologieles, wat een vreemde relatie tussen de twee begint - totdat Edward Bella redt van een aanrijding door een auto met bovennatuurlijke krachten.

Naarmate de twee elkaar leren kennen, wordt het Bella duidelijk dat Edward een vampier is. Helaas arriveert een andere groep vampieren - geleid door een spoorzoeker genaamd James (Cam Gigandet) - en besluiten op Bella te jagen, wat ertoe leidt dat Edward en zijn broers en zussen Bella gaan beschermen.

The Twilight Saga: New Moon (2009)

Geregisseerd door: Chris Wietz

Chris Wietz Gebaseerd op: New Moon door Stephenie Meyer

New Moon door Stephenie Meyer Screenplay door: Melissa Rosenberg

Melissa Rosenberg Geproduceerd door: Temple Hill Entertainment

Temple Hill Entertainment Gedistribueerd door: Summit Entertainment

Summit Entertainment Speelduur: 130 minuten (verlengde versie is 138 minuten)

130 minuten (verlengde versie is 138 minuten) Box office: 709 miljoen dollar

miljoen Waar te streamen: Amazon Prime Video

New Moon begint met Bella in haar laatste jaar van de middelbare school en zet haar relatie met Edward voort. Terwijl ze haar verjaardag viert met de Cullens, krijgt Bella een snijwond, waardoor Edwards broer Jasper (Jackson Rathbone) haar instinctief aanvalt. Hoewel Jasper werd gestopt voordat hij Bella pijn kon doen, gelooft Edward dat ze nooit veilig kan zijn bij hem of zijn familie. Hij beëindigt hun relatie en trekt weg met de rest van zijn familie.

Bella brengt dan meer tijd door met Jacob Black (Taylor Lautner) - totdat ze erachter komt dat hij en andere leden van zijn Quileute indianenstam weerwolven zijn.

Ze begint de spanning van levensgevaarlijke momenten na te jagen, alleen maar zodat ze zich dicht bij Edward kan voelen. Dit zorgt er onbedoeld voor dat Edward gelooft dat Bella is gestorven bij een sprong van een klif. Zijn zus Alice (Alice Green) ziet er zelfs een visioen van. Het schuldgevoel zorgt ervoor dat Edward voor de vampieren royalty bekend als de Volturi verschijnt in de hoop zijn eigen leven te beëindigen.

The Twilight Saga: Eclipse (2010)

Geregisseerd door: David Slade

David Slade Gebaseerd op: Eclipse door Stephenie Meyer

Eclipse door Stephenie Meyer Scenario door: Melissa Rosenberg

Melissa Rosenberg Geproduceerd door: Temple Hill Entertainment

Temple Hill Entertainment Gedistribueerd door: Summit Entertainment

Summit Entertainment Speelduur: 123 minuten

123 minuten Box office: 698 miljoen dollar

698 miljoen dollar Waar te streamen: Amazon Prime Video

Na de beslissing van de Volturi aan het einde van New Moon, richt Eclipse zich op Bella en Edward die proberen te beslissen wanneer ze in een vampier veranderd zal worden. De twee zijn het er niet over eens.

Terwijl dat gaande is, wil Victoria (Rachelle LaFevre) - die deel uitmaakte van de groep vampiers die oorspronkelijk op Bella jaagde - wraak nemen. Ze bouwt een leger van vampieren om de stad Forks aan te vallen, waar Bella woont. De Cullens vinden dan een gemeenschappelijke zaak met de Quileute weerwolf pack om de vampieren af te weren.

The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part One (2011)

Geregisseerd door: Bill Condon

Bill Condon Gebaseerd op: Breaking Dawn door Stephenie Meyer

Breaking Dawn door Stephenie Meyer Screenplay door: Melissa Rosenberg

Melissa Rosenberg Geproduceerd door: Temple Hill Entertainment

Temple Hill Entertainment Gedistribueerd door: Summit Entertainment

Summit Entertainment Speelduur: 117 minuten

117 minuten Box office: 712 miljoen dollar

712 miljoen dollar Waar te streamen: Amazon Prime Video

Breaking Dawn - Part One opent met het huwelijk van Edward en Bella. Het gelukkige koppel vertrekt voor hun huwelijksreis naar het eiland Esme - waar ze hun huwelijk consumeren en voor de eerste keer de liefde bedrijven. Kort daarna ontdekt Bella dat ze zwanger is.

Edward en zijn vader Carlisle (Peter Facinelli) denken dat Bella niet in staat zal zijn om een vampierbaby ter wereld te brengen. Ze raden haar aan om het te aborteren, maar Bella weigert. Ondertussen geloven leden van Jacob's roedel weerwolven dat Bella en de baby moeten sterven voordat het geboren kan worden. Natuurlijk is er ook nog het probleem van de Volturi, die nog steeds verwachten dat de Cullens Bella zullen veranderen.

The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part Two (2012)

Geregisseerd door: Bill Condon

Bill Condon Gebaseerd op: Breaking Dawn door Stephenie Meyer

Breaking Dawn door Stephenie Meyer Screenplay door: Melissa Rosenberg

Melissa Rosenberg Geproduceerd door: Summit Entertainment

Summit Entertainment Gedistribueerd door: Lionsgate

Lionsgate Speelduur: 115 minuten

115 minuten Box office: 829 miljoen dollar

miljoen Waar te streamen: Amazon Prime Video

Breaking Dawn - Part Two gaat verder waar de vorige film ophield - met Bella die zich aanpast om tegelijkertijd een nieuwe moeder en een vampier te worden. Hun dochter, Renesmee (Mackenzie Foy), is een halfvampier die sneller veroudert. Maar ze wordt in het bos met Edwards vader gezien door een vampier van een andere coven, en de Volturi komt erachter dat de Cullens een zogenaamd onsterfelijk kind hebben - een vampier die te jong is veranderd en nooit ouder zal worden.

Dit is een nee-nee voor de Volturi. Hun leider, Avo, gaat naar Forks om de Cullens te doden. Alice Cullen heeft echter een visioen van de Volturi, wat de Cullens tijd geeft om zich voor te bereiden op de aanval.

Spoiler-vrije versie: De Twilight Saga films in volgorde

Chronologische volgorde en releasedatum

OK, dus hier is de in een oogopslag versie van de gids hierboven. Het is vrij van spoilers.

Twilight (2008)

The Twilight Saga: New Moon (2009)

De Twilight Saga: Eclipse (2010)

The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part One (2011)

De Twilight Saga: Breaking Dawn - Deel Twee (2012)

