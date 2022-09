Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Met verdachte timing gezien de uitrol van de eerste twee afleveringen van Amazon's The Rings of Power vandaag, heeft HBO de eerste aflevering van zijn Game of Thrones prequel gratis op YouTube gezet.

House of the Dragon begint met een knal, een aflevering vol gore en nieuwe personages om te ontmoeten, dus de mogelijkheid om het te bekijken zonder een gratis proefperiode of abonnement te nemen is geweldig nieuws.

-

We hebben de YouTube-video bovenaan dit verhaal ingesloten, hoewel we van harte aanraden om hem op een zo groot mogelijk scherm in 1080p te bekijken, het maximum dat de YouTube-upload toelaat.

Als een manier om wat aandacht terug te krijgen van Amazon's fenomenaal dure en uitgebreide Lord of the Rings show, is dit een geweldige zet van HBO, die normaal nogal terughoudend is als het gaat om mensen gratis naar haar shows te laten kijken.

Natuurlijk, het is slechts de eerste aflevering - dus als je verslaafd raakt (en we genieten er al van), zul je een manier moeten vinden om toegang te krijgen tot de rest van de show als die wordt uitgezonden.

House of the Dragon volgt de machinaties van House Targaryen en speelt zich bijna 200 jaar voor de gebeurtenissen van de Game of Thrones-saga af, maar heeft al veel verwijzingen naar de oudere serie. Van profetieën over een eindeloze winter tot een bepaalde dolk van Valyrian Steel, er is veel om naar uit te kijken.

Geschreven door Max Freeman-Mills.