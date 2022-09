Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Paramount, het vroegere ViacomCBS, is eigenaar van een groot aantal tv-eigendommen in de VS. Zo heeft het bijvoorbeeld de Paramount Plus video streaming service en het Showtime netwerk. Nu bundelt het de twee voor een prijs.

Voorheen moest je twee verschillende apps gebruiken om toegang te krijgen tot de catalogi van Paramount en Showtime. Voortaan heb je rechtstreeks toegang tot alle Showtime tv-programma's en films vanuit de Paramount Plus-app. Maar het is geen gratis upgrade. Voor nieuwe abonnees kost de Paramount Plus- en Showtime-bundel $7,99 per maand voor het Essential-plan (inclusief advertenties) met Showtime. Of je betaalt $12,99 per maand voor het Premium plan met Showtime. Dit plan omvat sport, live-uitzendingen van je lokale CBS-zender en downloads voor offline-weergave op mobiel. Het schrapt ook advertenties, behalve bij live tv en bepaalde shows.

-

Na 2 oktober 2022 gaat de prijs echter omhoog naar respectievelijk $11,99 en $14,99 per maand. Ook zal Paramount Plus blijven functioneren en beschikbaar zijn als een standalone dienst zonder Showtime. Het advertentie-ondersteunde Essential-plan kost $4,99 per maand, terwijl het advertentievrije Premium-niveau $9,99 per maand kost. We weten niet hoe het met jou zit, maar een abonnement nemen op streamingdiensten is ongeveer net zo ingewikkeld als het tien jaar geleden was om een kabelpakket te kiezen.

squirrel_widget_4261447

Voor een uitsplitsing van Paramount Plus (dat vroeger CBS All Access heette) en wat het momenteel omvat, zie Pocket-lint's gids: Hoeveel kost Paramount+ en wat kun je erop kijken?

We hebben hier ook Amerikaanse streamingdiensten vergeleken: Beste videostreamingdiensten in de VS: Uw complete gids

Geschreven door Maggie Tillman.