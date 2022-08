Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Jordan Peele's stap in het horrorgenre verraste ons allemaal in het begin, maar nu heeft de komiek die regisseur is geworden zichzelf gecementeerd als een van de aller tijden groten. Zijn nieuwste werk, Nope, is geen uitzondering, en heeft tot nu toe meer dan $133 miljoen aan de kassa's binnengeharkt.

Hier is hoe te kijken naar Nope, inclusief of het beschikbaar is om te streamen en te huren op Amazon Prime Video. We hebben ook een aantal plot details en top it all off met een aantal trailers. Laten we er eens induiken.

Nope volgt twee broers en zussen die de taak krijgen om een Hollywood paardenranch te runnen na de mysterieuze dood van hun vader. Er beginnen vreemde dingen te gebeuren op de woestijnranch, zowel in het gedrag van de dieren als in de lucht. Het tweetal schakelt de hulp in van een lokale tech-verkoper in een poging het fenomeen op camera vast te leggen - en de financiële beloningen en Oprah-optredens te oogsten die daarmee gepaard gaan.

Nope heeft gemengde kritieken gekregen, maar het algemene sentiment is goed, met een waardering van 83 procent op Rotten Tomatoes. Wij vonden de film geweldig, en durven te zeggen dat fans van Peele's andere werk er waarschijnlijk ook van zullen houden.

Nope werd uitgebracht in de bioscoop in de Verenigde Staten op 22 juli 2022.

Het Verenigd Koninkrijk kreeg een latere release, met de film landing op 12 augustus 2022.

Nope werd uitgebracht voor digitale on-demand verhuur in de VS op 25 augustus 2022 - iets meer dan een maand na de theatrale release.

In het Verenigd Koninkrijk zul je moeten wachten tot ergens in september. De exacte datum moet nog worden bekendgemaakt.

Als je in de VS woont, kun je de film vandaag al huren op Amazon, Apple TV en Vudu - en op een aantal andere VOD-platforms.

Hij is nog niet beschikbaar om te kopen, en huren is ook niet goedkoop. Een 48-uurs HD of 4K huur kost je 19,99 dollar op Prime Video.

In het Verenigd Koninkrijk zal de film naar verwachting ergens in september landen bij VOD-diensten als Prime Video en de Sky Store, mogelijk rond 26 september.

Pocket-lint heeft de nieuwste trailer van Nope bovenaan deze pagina geplaatst. De oudere trailer voor de film vind je hieronder.

Geschreven door Luke Baker.