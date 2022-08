Star Trek: Lower Decks seizoen 3: alles wat je moet weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het geweldige Star Trek: Lower Decks komt terug voor een derde seizoen, maar het verhuist ook naar Paramount+.

Er zijn de laatste tijd genoeg Star Trek-fixes voor Trekkies geweest, waaronder Star Trek: Picard, Strange New Worlds en Discovery. Maar Lower Decks is altijd een beetje anders geweest, met tongue-in-cheek humor en veel grappige capriolen van de minder belangrijke leden van de bemanning van de USS Cerritos.

Als je de eerste paar seizoenen van Lower Decks op Disney+ hebt gevolgd, wil je waarschijnlijk blijven kijken. Zo niet, dan zul je in plaats daarvan naar Paramount+ moeten gaan.

Als je met ingehouden adem hebt gewacht op de volgende aflevering van Lower Decks, dan is er goed nieuws. Er is niet lang meer te wachten. Seizoen 3 gaat van start op 25 augustus 2022.

Het derde seizoen belooft 10 afleveringen om van te genieten, met één aflevering per week, elke donderdag.

Paramount+ heeft een "schokkende resolutie" beloofd na de cliffhanger van het vorige seizoen en we zouden ons kunnen voorstellen dat er ook veel van de gebruikelijke hijinx zal zijn.

De trailer toont ook de verschijning van Deep Space Nine, dus dat zou een aantal interessante implicaties moeten hebben.

Lower Decks showrunner Mike McMahan zal Kapitein Freeman's proces volgen voor de vermeende vernietiging van de Pakled thuiswereld, evenals een nieuwe relatie tussen Beckett Mariner en Jennifer Sh'reyan. Hoewel een groot deel van het verhaal zich ook zal richten op haar relatie met haar moeder, kapitein Freeman.

Zoals met veel andere Star Trek shows, verhuist Lower Decks seizoen 3 naar Paramount+. Je zult dus toegang moeten hebben tot die streamingdienst om het nieuwe seizoen te kunnen bekijken.

Als je nog geen toegang hebt, hebben we geschreven hoe je content met Paramount+ kunt streamen, welke apparaten het ondersteunen en in welke regio's het beschikbaar is, zodat je ervoor kunt zorgen dat je Lower Decks seizoen 3 niet mist.

Star Trek fans zullen blij zijn om te horen dat naast de gebruikelijke briljante cast, in seizoen 3 ook Jonathan Frakes zal verschijnen als William Riker in de show.

De andere cast bestaat uit:

Tawny Newsome als Beckett Mariner

Jack Quaid als Brad Boimler

Noël Wells als D'Vana Tendi

Eugene Cordero als Sam Rutherford

Dawnn Lewis als Carol Freeman

Jerry O'Connell als Jack Ransom

Fred Tatasciore als Shaxs

Gillian Vigman als T'Ana

Nog voor seizoen 3 uitgezonden is, vragen mensen zich al af of er een seizoen 4 komt. Het goede nieuws is dat het volgende seizoen al is bevestigd en begin januari 2022 is besteld.

Geschreven door Adrian Willings.