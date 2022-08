HBO Max begint content te schrappen voor fusie Discovery+

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - HBO Max mag dan een groots weekend in het vooruitzicht hebben met de Game of Thrones prequel, House of the Dragon, die zondag van start gaat, maar de dienst vertoont ook tekenen van afbouw nu de voorgenomen fusie met Discovery+ nadert.

Warner Bros. Discovery verwijdert 36 titels van de streamingdienst om de inhoud te beperken in de aanloop naar de lancering van een gecombineerd platform.

-

In de VS worden onder meer Sesamstraat spin-off The Not-Too-Late SHow with Elmo, Vinyl en tienerdrama Generation geschrapt.

Het merendeel van de verwijderingen zijn HBO Max Originals, speciaal gemaakt voor streaming, hoewel er ook slachtoffers zijn onder de dienst HBO Originals en Cartoon Network programmering.

"Terwijl we werken aan het samenbrengen van onze contentcatalogi onder één platform, zullen we veranderingen aanbrengen in het contentaanbod dat beschikbaar is op zowel HBO Max als Discovery+," aldus het bedrijf (zoals gemeld door Variety.

"Dat zal onder meer het verwijderen van sommige content van beide platforms inhouden."

Een datum vanaf wanneer de shows niet meer beschikbaar zullen zijn, wil het bedrijf nog niet bekendmaken.

De nieuwe streamingdienst van Warner wordt in 2023 gelanceerd en zal zowel HBO Max als Discovery+ opslokken. Er wordt gedacht dat het een nieuwe naam zal aannemen, hoewel dat nog moet worden onthuld.

Meer informatie over de verhuizing kunt u vinden in onze handige rubriek over de fusie.

Geschreven door Rik Henderson.