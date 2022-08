Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Rick and Morty is een van de populairste tekenfilmseries in het multiversum, en het is niet moeilijk te begrijpen waarom. Of je nu komt voor de high-tech sci-fi rigamarole of de hilarische dialogen, je zult zonder twijfel wachten op je volgende fix van Adult Swim's grootste doorbraak hit.

Een strak schema is echter nooit een van de sterke punten van de show geweest en in het verleden hebben fans jaren moeten wachten tussen de seizoenen. Het goede nieuws is dat daar verandering in lijkt te komen en het volgende seizoen vol actie staat voor de deur. Hier is alles wat we tot nu toe weten.

Adult Swim heeft aangekondigd dat seizoen 6 op 4 september 2022 om 23.00 uur EST op de buis komt.

Ripped and ready - Season 6 coming September 4th pic.twitter.com/ulYb34KRwY- adult swim (@adultswim) July 27, 2022

Dat is bijna precies een jaar sinds de finale van seizoen 5 werd uitgezonden, de snelste ommekeer tot nu toe. Het is ook de eerste keer dat een seizoen in september begint, voor wie de score bijhoudt.

Rick and Morty zal worden uitgezonden op Adult Swim in de VS en zal beschikbaar zijn om te streamen op HBO Max en Hulu.

In het Verenigd Koninkrijk zullen de nieuwe afleveringen te zien zijn op E4 en All 4, voordat ze op een later tijdstip op Netflix verschijnen.

squirrel_widget_173066

Wat is het beste streamingapparaat voor uw tv? Onze topaanbeveling is de Amazon Fire TV Stick 4K Max. Ook uitstekend zijn de Google Chromecast met Google TV, de Roku Express 4K, de Apple TV 4K en de Amazon Fire TV Stick.

Seizoen 6 zal elf afleveringen tellen, wat een extra aflevering is ten opzichte van de laatste vier seizoenen, maar gelijk is aan het eerste.

Bovendien weten we ook de titels van deze afleveringen en hun verwachte uitzenddata:

4 sep 2022 - Bethic Twinstinct

11 sep 2022 - Ricktional Mortpoon's

18 sep 2022 - Rickmas Mortcation

25 sep 2022 - Full Meta Jackrick

2 okt 2022 - Final Destination

9 okt 2022 - Rick: A Mort Well Lived

16 okt 2022 - Nachtelijke familie

23 okt 2022 - Een Rick in de Mort van koning Mortur

30 okt 2022 - Solaricks

6 nov 2022 - Analyze Piss

13 nov 2022 - Juricksic Mort

Er is een officiële samenvatting, maar die is behoorlijk vaag en ongeveer net zo chaotisch als de gebruikelijke avonturen van het duo:

"Het is seizoen 6 en Rick en Morty zijn terug! We gaan verder waar we ze achterlieten, er slecht aan toe en met pech. Zullen ze erin slagen terug te keren voor meer avonturen? Of worden ze meegesleurd in een oceaan van pis! Wie weet? Pis! Familie. Intrige. Een stelletje dinosaurussen! Meer pis! Weer een niet te missen seizoen van je favoriete show."

Dus, ja, intrigerend maar niet de meest verhelderende samenvatting. Wat we wel weten, is dat er genoeg plotpunten op te lossen zijn in de finale van seizoen 5.

De avonturen van vorig jaar werden afgesloten met een vrij intense aflevering waarin Evil Morty de Citadel van Ricks vernietigde, samen met de vele multiversum Rick and Morty inwoners, om te ontsnappen aan de Central Finite Curve.

Dit liet onze originele Rick en Morty gestrand in de ruimte, zonder een operationele portal gun - die afhankelijk was van vloeistof geproduceerd door de nu verwoeste Citadel. Dus, onze avonturiers zullen dat moeten oplossen voordat ze aan alle dinosaurussen en, eh, pissen toekomen.

De gebruikelijke bende zal terug zijn voor seizoen 6, wat betekent:

Justin Roiland (Solar Opposites) als Rick en Morty

Chris Parnell (Saturday Night Live) als Jerry

Sarah Chalke (Scrubs) als Beth

Spencer Grammar (Ironside) als Summer

Kari Wahlgren (Kung Fu Panda) als Jessica

Dan Harmon (HarmonQuest) als Birdperson

en nog veel meer wilde en prachtige wezens die we onderweg zeker zullen ontmoeten.

We kregen eerst een cryptische teaser te zien, getiteld Wormageddon: A Citadel Secret. Die toont een mysterieus ei drijvend in een vat met groene vloeistof, misschien portal gun vloeistof? Misschien gerelateerd aan de eerder genoemde dinosaurussen? Het ziet er in ieder geval uit als een Yoshi ei, voor ons althans, maar de tijd zal het leren.

Vervolgens werd een promotietrailer uitgezonden door Adult Swim, maar nooit online geplaatst. Gelukkig is Swimpedia op Twitter er in geslaagd om het te vangen en de goederen te delen.

Bekijk de eerste promo voor Rick and Morty Seizoen 6! pic.twitter.com/ozinBVJXC0- Swimpedia (@swimpedia) August 6, 2022

Ook hier geven de makers niet veel weg, zoals blijkt uit de gigantische spoilervlag in de teaser zelf.

In de VS kun je alle vijf seizoenen bekijken op HBO Max en Hulu. Er is ook een gratis 24-uurs Rick and Morty-marathon die live wordt gestreamd op de website van Adult Swim, maar je kunt geen afleveringen kiezen of vooruitspoelen, je krijgt gewoon wat er op dat moment wordt gestreamd.

In het Verenigd Koninkrijk zijn alle vijf seizoenen beschikbaar op Netflix. Je kunt geselecteerde afleveringen ook gratis bekijken op All 4, mits je een tv-licentie hebt.

Er is zeker meer Rick and Morty op komst, Adult Swim bestelde 70 afleveringen terug in mei van 2018. De afleveringen van seizoen 4 en 5 komen uit dit aantal, net als seizoen 6, waardoor we nog minstens 39 extra afleveringen tegoed hebben.

Dat betekent waarschijnlijk dat we 10 seizoenen krijgen van deze afleveringbestelling, en er is alle kans dat Adult Swim om meer zal vragen als de populariteit van de show aanhoudt.

Geschreven door Luke Baker.