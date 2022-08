Hoe stream ik Minions: The Rise of Gru thuis en vermijd de Gentleminions

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er is geen tekort aan liefde voor de Minions, van hun eerste verschijning in Despicable Me met een nieuwe film bevestigd voor 2024.

Maar dankzij een TikTok-trend ontdekten sommigen dat hun bezoek aan de bioscoop om The Rise of Gru te bekijken, werd geteisterd door in pak geklede kinderen - niet altijd een slechte zaak - met meldingen van deze Gentleminions die andere filmkijkers verstoorden. Sociale media, hè?

Gelukkig leven we in het tijdperk van streaming, dus thuis kijken naar Minions: The Rise of Gru thuis omzeilt dat Gentleminion-risico, tenzij je je natuurlijk thuis wilt verkleden om hem zelf te bekijken.

De film komt op 1 juli 2022 uit in de bioscoop.

Je kunt Minions: The Rise of Gru op Amazon Video.

Aangezien de film net is uitgebracht op streamingplatforms zul je merken dat er een premiumprijs op zit, met 4K streaming die $19,99 kost.

We verwachten dat Minions: The Rise of Gru op een bepaald moment in de toekomst beschikbaar komt op Peacock, voordat het een beurt doet op Netflix en dan terugkeert naar Peacock. Peacock kost $4,99 per maand in de VS.

In dit vijfde avontuur voor de Minions is er een sterrencast die hun stemmen lenen aan de animaties:

Steve Carell

Pierre Coffin

Taraji P. Henson

Lucy Lawless

Dolph Lundgren

Danny Trejo

Jean-Claude Van Damme

Julie Andrews

Hier zijn de officiële details over The Rise of Gru:

"Gesitueerd in de jaren 1970, Minions: The Rise of Gru verkent de oorsprong - en groeipijnen - van het kwaad met de jonge Gru en zijn Minions, en geeft ons een blik uit de eerste hand op hoe ze 's werelds meest verachtelijke team werden."

Als je Minions gemist hebt, is hier de releasevolgorde voor de Minionsverse:

Despicable Me (2010)

Despicable Me 2 (2013)

Minions (2015)

Despicable Me 3 (2017)

Minions: The Rise of Gru (2022)

Despicable Me 4 staat dan gepland voor 2024.

Geschreven door Chris Hall.