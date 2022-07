Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Kevin Smith maakte zijn regiedebuut in 1994, met het lowbudget indie lievelingetje Clerks. Meer dan een kwart eeuw later trakteert hij ons op een derde deel: Clerks III, die deze herfst uitkomt. Voordat je Clerks III in de bioscopen ziet, moet je zeker eerst Clerks en het vervolg daarop, Clerks II, bekijken.

Hardcore fans van Smith weten dat er een groter filmuniversum is dat meer van zijn films omvat - negen, om precies te zijn. Het heet het View Askewniversum. (Smiths productiemaatschappij heet View Askew Productions.) Smith schreef en regisseerde elke film in dit universum. In de meeste films komen de personages Jay en Silent Bob voor, respectievelijk gespeeld door Jason Mewes en Smith. Een andere terugkerende acteur in het View Askewniversum is Ben Affleck, die zeven verschillende personages speelt in acht films. Hij zal zelfs een cameo hebben in Clerks III.

Maar de films in het View Askewniverse zijn niet chronologisch uitgebracht. Volgens Smith vonden de gebeurtenissen in Mallrats uit 1995 plaats ongeveer een dag vóór de gebeurtenissen in Clerks uit 1994. Als je alle films van Smith in chronologische volgorde wilt bekijken voordat je in september Clerks III gaat zien, hebben we ze op een rijtje gezet en uitgelegd hoe je ze het beste kunt bekijken.

In deze gids overlopen we de beste manier om Kevin Smiths films te bekijken, en onthullen we de grootste easter eggs in het View Askewniverse. Er zijn dus spoilers.

Voor degenen onder u die geen spoilers willen lezen, hebben we onderaan een lijstversie van de gids opgenomen. Er is ook een theatrical release order onderaan - voor het geval je uiteindelijk beslist om op die manier te kijken.

squirrel_widget_12853832

Mallrats volgt Brodie Bruce (Jason Lee) in het midden van de jaren '90 terwijl hij door zijn leven navigeert als een Amerikaanse tiener mallrat. Hij brengt elke dag in het winkelcentrum door met zijn vrienden. Het winkelcentrum is toevallig ook de locatie van een live opname van een dating game show waar Brodie's beste vriend, TS (Jeremy London), een deelnemer is die probeert zijn vriendin te behouden.

Schrijver en regisseur Kevin Smith zei dat de gebeurtenissen in Mallrats zich afspelen voor Clerks uit 1994. De film bevat personages die ook in Clerks voorkomen - zoals Jay en Silent Bob (Mewes en Smith). Er is zelfs een jonge Ben Affleck. Mallrats markeert zijn eerste verschijning in het View Askewniversum. Affleck speelt eigenlijk verschillende personages in de verschillende films van Smith.

squirrel_widget_12853833

Clerks is het regiedebuut van Kevin Smith. Het volgt de dag uit het leven van Dante (Brian O'Halloran), een winkelbediende bij Quick Stop Groceries die op zijn vrije dag naar zijn werk wordt geroepen. Hij wordt vergezeld door Randal (Jeff Anderson), die in de videotheek ernaast werkt. In de loop van de dag krijgen de twee te maken met klanten, waaronder twee stoners - Jay en Silent Bob - die de hele dag rondhangen.

squirrel_widget_12853834

Ben Affleck keert terug naar het View Askewniversum voor Chasing Amy - deze keer als Holden McNeil. Holden is een striptekenaar, die samen met zijn beste vriend Banky een stripverhaal heeft gemaakt. (Banky is een nieuwe rol, maar wordt gespeeld door Jason Lee, een terugkerende acteur uit het View Askewniverse). Terwijl de twee tekenaars hun strip promoten, ontmoet Holden Alyssa (Joey Lauren Adams), een andere striptekenaar en lesbisch. De twee raken bevriend, maar Holden wordt verliefd ondanks Alyssa's seksualiteit.

Interessant weetje over Chasing Amy: De strip die Holden en Banky maakten, genaamd The Adventures of Bluntman and Chronic, is gebaseerd op hun goede vrienden, Jay en Silent Bob, die ook in de film voorkomen. Deze comic komt ook terug in een andere film.

squirrel_widget_12853835

Dogma is anders dan alle andere films van Smith, vooral zijn eerdere films. Hij is veel groter van opzet. Het is geen dag uit het leven van een kruidenier of een winkelbediende, maar gaat over het einde van de wereld.

Ben Affleck en Matt Damon spelen de hoofdrollen als Bartleby en Loki, twee gevallen engelen die uit de hemel werden geschopt toen Loki aftrad als Engel des Doods. De twee vernemen van een kardinaal die beweert dat iedereen die een bepaalde kerk binnengaat, vergeven zal worden van al zijn zonden. Is dit hun ticket om weer in de Hemel te komen?

Helaas voor het duo, om terug te keren naar de Hemel, zouden ze het woord van God ongedaan moeten maken, wat het universum zou vernietigen. Dus stuurt de Hemel Metatron (Alan Rickman) om een consulent van een abortuskliniek, Bethany Sloane (Linda Fiorentino), Bartleby en Loki te laten stoppen. Natuurlijk krijgt ze onderweg hulp van Jay en Silent Bob.

Kevin Smith produceerde deze tekenfilmserie voor ABC. De serie is twee afleveringen uitgezonden voordat hij werd geannuleerd, maar je kunt nu alle zes afleveringen online bekijken. De show concentreert zich op de capriolen in de Quick Stop met Dante, Randal, Jay, en Silent Bob.

Maar er is een reden waarom het werd geannuleerd; je zult niets missen door het over te slaan.

squirrel_widget_12853836

Na in vier films te hebben gespeeld, krijgen Jay en Silent Bob eindelijk een hoofdrol.

Deze film volgt de twee personages terwijl ze proberen te voorkomen dat er een film wordt gemaakt. Die film is een live-action bewerking van de Bluntman en Chronic, die Holden (Affleck) en Banky (Lee) creëerden in Chasing Amy. Affleck en Lee maken beiden een cameo in de film, waarbij Affleck wordt gecrediteerd als "Holden McNeil, himself, and Chuckie Sullivan". Dat laatste is zijn personage uit Good Will Hunting.

Jay and Silent Bob Strike Back bevat ook een vroege post-credit scène, met geduldige kijkers die te zien krijgen hoe God een boek sluit getiteld View Askewniverse.

squirrel_widget_12853837

Het vervolg op Kevin Smith's regiedebuut begint 10 jaar na het einde van de eerste film. In deze film werken Dante en Randal bij Mooby's nadat Randal per ongeluk de Quick Stop heeft platgebrand.

Natuurlijk hangen Jay en Silent Bob nu buiten het fast-food restaurant rond.

Het plot van de film gaat over de vraag of Dante zal doorgaan met verhuizen naar Florida met zijn verloofde, Emma Bunting (Jen Schwalbach, Kevin Smith's echte vrouw). Randal wil Dante niet verliezen, maar gelukkig heeft hij een nieuwe collega - Becky (Rosario Dawson) - op wie Dante verliefd wordt.

squirrel_widget_12853838

In de Groovy Cartoon Movie winnen Jay en Silent Bob $10.000.000 met een kraslot voordat ze besluiten de echte versies te worden van de superhelden Bluntman en Chronic.

Deze film is optioneel omdat het geen live-action film is, en omdat Jay en Silent Bob geen miljonair misdaadbestrijders worden in de volgende film in het universum. Toch werd hij geschreven door Smith, dus als je de volledige View Askewniverse-ervaring wilt meemaken, is hij het bekijken waard.

Als de View Askewniverse een Marvel-achtige Endgame had, zou het Jay and Silent Bob Reboot zijn, omdat het zoveel personages uit Smith's andere films terugbrengt.

Uit de titel had je al kunnen raden dat Jay en Silent Bob moeten verhinderen dat er nog een film over hen wordt gemaakt, en dat betekent een tocht van New Jersey naar Hollywood.

Er is ook een intermezzo, waarin Matt Damon zijn rol als Loki herneemt en onthult dat God hem na Dogma heeft doen herrijzen. Ben Affleck en Joey Lauren Adams keren ook terug als Holden en Alyssa uit Chasing Amy, en geven nieuwe informatie over hun relatie samen.

squirrel_widget_12853839

Clerks III komt uit op 13 september 2022.

In de eerste trailer krijgt Randal een hartaanval voordat hij besluit een film te maken om zijn leven meer zin te geven. De gebruikelijke cast van personages is weer bij hem, waaronder Dante, Jay en Silent Bob, en Rosario Dawson's Becky.

In de trailer is natuurlijk ook Ben Affleck te zien.

Hieronder staat de spoilervrije versie van de gids hierboven.

Mallrats (1995 - film)

Clerks (1994 - film)

Chasing Amy (1997 - film)

Dogma (1999 - film)

Optioneel: Clerks: The Animated Series (2000 - geanimeerde TV-show)

Jay and Silent Bob Strike Back (2001 - film)

Clerks II (2006 - film)

Optioneel: Jay and Silent Bob's Groovy Cartoon Movie (2013 - film)

Jay and Silent Bob Reboot (2021 - film)

Clerks III (2022 - aankomende film)

Hier zijn alle films van Kevin Smith, in volgorde van wanneer ze in de bioscoop in première zijn gegaan:

Clerks (1994 - film)

Mallrats (1995 - film)

Chasing Amy (1997 - film)

Dogma (1999 - film)

Optioneel: Clerks: The Animated Series (2000 - geanimeerde TV-show)

Jay and Silent Bob Strike Back (2001 - film)

Clerks II (2006 - film)

Optioneel: Jay and Silent Bob's Groovy Cartoon Movie (2013 - animatiefilm)

Jay and Silent Bob Reboot (2021 - film)

Clerks III (2022 - aankomende film)

Dan vind je onze film volgorde kijkgidsen misschien ook wel leuk:

We hebben ook deze geruchten ronde-ups over aankomende films:

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Britta O'Boyle.