Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een trailer voor Clerks III is eindelijk gearriveerd, 28 jaar nadat de originele cultklassieker van Kevin Smith debuteerde.

Dit derde deel van Lionsgate teast een nieuw tijdperk, maar de hele bende is terug. De film volgt Randal (gespeeld door Jeff Anderson) en concentreert zich op zijn hartaanval en de nasleep daarvan. Met de hulp van Dante, Elias, Becky, Jay en Silent Bob, heeft hij besloten om te stoppen met het kijken naar films en te beginnen met het maken ervan. Natuurlijk gaat zijn eerste film over de buurtwinkel waar het allemaal mee begon.

Kevin Smith schreef en regisseerde de nieuwe film, die een echo is van zijn echte leven, aangezien hij in 2018 een bijna-fatale hartaanval kreeg. Smith speelt ook Silent Bob in Clerks III. In feite zal de nieuwe film het grootste deel van de originele cast zien terugkeren, waaronder Anderson, Brian O'Halloran, en Jason Mewes. Rosario Dawson en Trevor Fehrman hebben ook hun rollen van Beck en Elias uit Clerks II hernomen.

Clerks III heeft ook Marilyn Ghigliotti, Ben Affleck, Fred Armisen, Sarah Michelle Gellar, Michelle Buteau, en Marc Bernardin in de hoofdrollen.

In 1993 maakten we mijn eerste film, Clerks.

In 2006 hebben we mijn 7e film Clerks II gemaakt.

Deze herfst presenteren mijn vrienden en ik met trots mijn 14e film - CLERKS III!

En vandaag, hebben we een trailer!

Kom hem samen met mij zien op CLERKS III: THE CONVENIENCE TOUR! Koop nu tickets op https://t.co/pJCYU13Koa pic.twitter.com/cQ4T4Kmh4A- KevinSmith (@ThatKevinSmith) July 6, 2022

De originele Clerks kwam uit in 1994 en maakt deel uit van Smith's fictieve universum dat bekend staat als het "View Askewniverse". Het omvat andere jaren '90 en vroege aughts hitfilms, zoals Mallrats, Chasing Amy, Dogma, en Jay and Silent Bob. Nu zal Clerks III zich deze herfst bij dat universum voegen. Het zal een screening tour doen in 19 steden op 13 en 15 september 2022.

De exacte steden zullen worden aangekondigd op Comic-Con later in juli.

Geschreven door Maggie Tillman.