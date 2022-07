Snowpiercer Seizoen 4: Alles wat we weten over het laatste seizoen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Snowpiercer is misschien een onwaarschijnlijk concept voor een verhaal, maar in de afgelopen drie seizoenen van de serie hebben we dit dystopische verhaal zich zien ontvouwen.

Dankzij de indrukwekkende grootte van Snowpiercer - de trein die ontworpen is om de mensheid te redden van een bevroren planeet - is er voldoende ruimte geweest voor de actie om zich te ontvouwen.

Seizoen 3 liet ons achter met een hoop onbeantwoorde vragen en leidt de weg naar Seizoen 4.

Seizoen 3 ging in première op 24 januari 2022 op TNT, en 25 januari 2022 op Netflix.

Momenteel is er geen informatie over wanneer Seizoen 4 in première zou kunnen gaan, maar we verwachten dat het op een vergelijkbaar tijdschema zal zijn - dat wil zeggen, januari 2023. De productie voor Seizoen 4 begon op 28 maart 2022.

Psssttt! #Snowpiercer Seizoen 4 komt eraan. Ben je er klaar voor? pic.twitter.com/8kljUtcSq0- Snowpiercer on TNT (@SnowpiercerTV) July 29, 2021

De verwachting is dat Snowpiercer zijn laatste stop zal maken in Seizoen 4. Zoals we zullen bespreken in de recap en plotlijnen hieronder lijkt dat misschien vrij logisch gezien waar het verhaal naartoe gaat.

Maar het is ook bevestigd. In gesprek met Deadline zei een woordvoerder van TNT: "We kunnen bevestigen dat Snowpiercer zal eindigen na een succesvolle, multi-season run op TNT."

Snowpiercer verscheen voor het eerst als een film uit 2013 met Chris Evans in de hoofdrol en geregisseerd door Bong Joon Ho, die ook uitvoerend producent is geweest van de Snowpiercer tv-serie.

Nee, er is nog geen trailer.

Seizoen 3 eindigt met Wilford (Sean Bean) die van de verenigde trein is getrapt en de wereld rondreist in een spoorscaler, een klein autonoom voertuig.

Terwijl de burgeroorlog op de trein is afgewend in Snowpiercer, dankzij het werk van Layton (Daveed Diggs) en Melanie (Jennifer Connelly), wordt het dilemma van wat te doen met het vooruitzicht om New Eden te vinden - een deel van de wereldbol waar de temperaturen misschien hoog genoeg zijn om leven in de buitenlucht te ondersteunen - opgelost door de trein te splitsen.

Layton gaat op een enkele reis en leidt een groep naar de Hoorn van Afrika, waar volgens de gegevens hogere temperaturen zouden kunnen heersen, terwijl Melanie verder reist over de aardbol.

Drie seizoenen. Had je ooit gedacht dat we hier zouden komen? pic.twitter.com/vQcvGVaceJ- Snowpiercer on TNT (@SnowpiercerTV) March 29, 2022

Seizoen 3 eindigde met Layton die uit de trein stapte in smeltende omstandigheden - New Eden was echt - met een flash-forward naar 3 maanden later waar Melanie opstijgende rook en een explosie ziet, om zich in de slotmomenten van het seizoen te realiseren dat het om een raketaanval gaat.

Dat laat een hoop onbeantwoorde vragen achter, en zet Seizoen 4 perfect in elkaar. We weten dat New Eden is gevonden en we zijn er zeker van dat een groot deel van het verhaal zich hierop zal richten, maar het is duidelijk dat het niet gemakkelijk zal zijn - en die raket suggereert dat er een strijd zal zijn om dit land.

Wilford is natuurlijk nog steeds daarbuiten en hij zou achter deze laatste wending kunnen zitten, maar de komst van Melanie zal waarschijnlijk leiden tot de hereniging van de bewoners van Snowpiercer om de laatste horde te nemen.

Er is een nieuwe showrunner voor seizoen 4 - Paul Zbyszewski - vooral bekend van Lost en Agents of SHIELD. Er komt ook een ster van Agents of SHIELD over, Clark Gregg, die Marvel's Phil Coulson speelde, terwijl Michael Aronov zich ook bij de cast voegt. Aangezien Snowpiercer (de trein) een gesloten omgeving is, suggereren de nieuwe personages mensen van een andere bron - wat de raket zou kunnen verklaren.

Aangezien we weten dat dit het laatste seizoen is, zijn er twee manieren waarop het zou kunnen gaan: we zouden een happily ever after moment kunnen zien na het overwinnen van de strijd en New Eden als de smeltkroes van nieuw leven op Aarde. Of we kunnen gewoon het einde van de mensheid zien, iedereen weggevaagd, wat betekent dat er geen kans meer is op voortzetting.

Op dit moment weten we echt niet welke kant het op zal gaan - maar er is geen tekort aan plot draden om aan te trekken.

Zoals het wordt weergegeven op TNT in de VS en Netflix elders, is het een wekelijkse release, in plaats van één grote dump.

We gaan uit van 10 afleveringen voor het seizoen.

Voor degenen in de VS, Snowpiercer Seizoenen 1, 2 en 3 zijn op HBO Max voor u om te streamen. De serie is ook beschikbaar op Amazon Video om te streamen of te kopen op een fysieke disc.

In het Verenigd Koninkrijk zijn Snowpiercer Seizoenen 1, 2 en 3 beschikbaar op Netflix.

