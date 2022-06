Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Hallo daar Upper East Siders, Gossip Girl hier. Ik laat jullie weten dat ik terugkom voor een tweede seizoen van HBO Max's reboot van de show die helemaal over mij gaat en wat ik schrijf over jullie allemaal.

Misschien zie je in het volgende seizoen ook nog een paar oude gezichten van de originele Gossip Girl terug, dus lees verder om te weten te komen wanneer je me terugziet, hoe je me kunt zien en wat je kunt verwachten.

Dit is alles wat we tot nu toe weten over Gossip Girl reboot seizoen 2.

Een releasedatum voor seizoen twee van de Gossip Girl reboot is nog niet bevestigd, al werd in februari wel bevestigd dat de productie was begonnen.

Het podium is klaar. Seizoen 2 is nu in productie. pic.twitter.com/ZoW75TKUjt- Gossip Girl (@gossipgirl) 4 februari 2022

Seizoen één van de reboot van Gossip Girl verscheen op 8 juli 2021 op het scherm in de VS, dus het is mogelijk dat het tweede seizoen niet al te ver verwijderd is van een release. Showrunner Joshua Safran heeft gezegd dat er een datum in gedachten is, maar hij kon niet zeggen wanneer.

Ik weet het alleen in het algemeen, niet specifiek, en ik kan sowieso niet antwoorden! - Joshua Safran (@Anthologist) June 22, 2022

Op 22 juni werd een teaser vrijgegeven op het Twitter-account van Gossip Girl, dus we hopen snel een datum te horen, ook al zal die datum waarschijnlijk alleen voor de VS zijn om mee te beginnen.

Voor degenen in het Verenigd Koninkrijk, seizoen een van Gossip Girl de reboot kwam in het Verenigd Koninkrijk op 25 augustus 2021, dus het is mogelijk dat we een beetje langer moeten wachten op seizoen twee aan deze kant van de vijver nadat een datum is aangekondigd.

De Gossip Girl reboot is een originele serie van HBO, dus als seizoen twee er komt, heb je een abonnement op de streamingdienst HBO Max nodig om het te kunnen bekijken. Seizoen 1 was ook te zien op CW - het platform dat de originele Gossip Girl oorspronkelijk uitzond - en het was ook mogelijk om het te bekijken op de online platforms van The CW, dus hetzelfde zou kunnen gelden voor seizoen 2.

Voor het Verenigd Koninkrijk heeft Sky een programmeringsdeal met HBO voor HBO Originals, maar de BBC heeft de reboot van Gossip Girl binnengehaald.

Het is op dit moment niet duidelijk of de BBC ook de initiële rechten voor seizoen 2 heeft, maar als dat zo is, dan kun je seizoen 2 van de show bekijken via BBC iPlayer in het Verenigd Koninkrijk wanneer het arriveert.

Seizoen één van de Gossip Girl reboot bestond uit 12 afleveringen, waarvan de eerste zes werden uitgezonden voor een pauze halverwege het seizoen. Het is nog niet bevestigd hoeveel afleveringen seizoen twee zal bieden, maar we verwachten ongeveer hetzelfde. We verwachten ook weer een pauze halverwege het seizoen.

Joshua Safran kent het aantal afleveringen, maar heeft gezegd dat hij dat op dit moment nog niet mag zeggen.

De originele show duurde zes seizoenen en er waren in totaal 121 afleveringen. We hopen dat de reboot dezelfde levensduur biedt, maar voor nu weten we alleen dat er zeker een tweede seizoen komt nadat het werd bevestigd in september 2021.

Verwacht wordt dat Kristen Bell - de stem van Gossip Girl (zowel in de reboot als in de originele serie) - terug zal komen. En dat mogen we hopen ook, want het zou echt niet hetzelfde zijn zonder haar.

Andere personages die naar verwachting terugkeren voor seizoen 2 zijn:

Whitney Peak als Zoya Lott

Jordan Alexander als Julien Calloway

Eli Brown als Otto 'Obi' Bergmann IV

Thomas Doherty als Max Wolfe

Emily Alyn Lind als Audrey Hope

Evan Mock als Akeno 'Aki' Menzies

Tavi Gevinson als Kate Keller

We verwachten ook Savannah Smith te zien als Monet de Haan en Zion Moreno als Luna La.

We zagen cameo's van een aantal van de originele Gossip Girl castleden in seizoen 1, waaronder Eleanor Waldorf (Margaret Colin), Cyrus Rose (Wallace Shawn), Nelly Yuki (Yin Chang) en Georgina Sparks' zoon Milo (Azhy Robertson), en het ziet ernaar uit dat we er meer zullen krijgen in seizoen 2.

De teaser die in juni werd vrijgegeven - en die je iets verder naar beneden kunt bekijken - toonde wat Georgina Sparks (Michelle Trachtenberg) lijkt te zijn klappend in een theater met in de video de tekst "It only takes one spark... to start a fire", alvorens te vervolgen met "And I have a feeling this city is about to burn."

Het lijkt er dus op dat Michelle Trachtenberg haar opwachting zal maken als Georgina Sparks in het tweede seizoen, maar het is op dit moment onbekend hoeveel ze zal figureren.

Hoewel we niet weten waar seizoen 2 van de Gossip Girl reboot zich op zal richten, kunnen we verwachten dat er veel drama zal zijn en het klinkt alsof dingen een beetje kunnen opwarmen en er zijn ook veel open verhaallijnen uit seizoen 1.

Joshua Safran zei dat het tweede seizoen "zeker rommeliger" is. Dat was naar aanleiding van een vraag over hoe Audrey's moeder Kiki denkt over de relatie van haar dochter met haar vader, waarop het antwoord luidde "v complicated".

Dit seizoen is DEFINITIEEL rommeliger - Joshua Safran (@Anthologist) June 22, 2022

Safran zei ook dat de grootste verandering van seizoen één naar seizoen twee zou zijn: "De dingen die ik zei dat we niet zouden doen in S1, laat een bepaald personage ons doen in S2".

De showrunner zei dat we "natuurlijk" meer "throuple" scènes kunnen verwachten, en dat Zoya's motief voor het tweede seizoen zal zijn "om uit te zoeken wie ze is".

Nee, er is momenteel geen trailer voor de Gossip Girl reboot seizoen 2, hoewel het officiële Twitter-account een mini teaser heeft vrijgegeven, die je hieronder kunt bekijken.

En ik heb het gevoel dat deze stad op het punt staat te branden. pic.twitter.com/NbGfPRN2Xh- Gossip Girl (@gossipgirl) June 22, 2022

Netflix is op 31 december 2020 gestopt met het streamen van de originele Gossip Girl. Als u de originele upper east siders wilt bekijken, kunt u deze in de VS bekijken op HBO Max.

In het Verenigd Koninkrijk zijn alle zes seizoenen van de originele Gossip Girl-show beschikbaar op BBC iPlayer en Sky On Demand. Ze kwamen op 19 augustus 2021 op de dienst van de BBC.

Je kunt de originele Gossip Girl seizoenen ook kopen via iTunes, Amazon en YouTube.

Geschreven door Britta O'Boyle.