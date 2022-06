Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Taylor Sheridan is zijn eerste Yellowstone prequel serie aan het opvolgen met een tweede genaamd 1923. De serie komt later dit jaar uit op Paramount+. Hoewel er nog geen trailers beschikbaar zijn, of zelfs maar posters, heeft Paramount-owned MTV Entertainment Studios aangekondigd wie er in de show zullen spelen, wanneer de show zich afspeelt, en waar de show zich op zal richten in het eerste seizoen. Hier is alles wat tot nu toe bekend is gemaakt over 1923, inclusief de releasedatum, de cast, waar te streamen of online te kijken, en andere details die je waarschijnlijk wilt weten.

1923 volgt direct op 1883, de eerste Yellowstone prequel

1923 is een aankomende western dramaserie geproduceerd door MTV Entertainment Studios en 101 Studios, die ook Yellowstone en 1883 produceert, evenals Yellowstone-bedenker Taylor Sheridan's Mayor of Kingstown. De serie was oorspronkelijk aangekondigd onder de naam 1932, wat suggereerde dat de show zich zou afspelen tijdens de Grote Depressie. Paramount veranderde echter de naam en heeft bevestigd dat de serie zich zal afspelen aan het einde van de Eerste Wereldoorlog en het begin van de drooglegging. De serie speelt zich ongeveer 35 jaar voor de geboorte van John Dutton III - de hoofdrolspeler in Yellowstone, gespeeld door Kevin Costner - af.

Paramount zei dat zijn tweede Yellowstone prequel zich richt op de twee generaties van de familie Dutton na 1883 - in het bijzonder, als "ze worstelen om historische droogte, wetteloosheid en het verbod, en een epidemie van veediefstal te overleven; allemaal gestreden onder de wolk van Montana's grote depressie, die de natie met bijna een decennium voorafging".

Vergeet niet dat kijkers de familie Dutton voor het laatst zagen in 1883, een show die eind vorig jaar in première ging. Hierin werd de reis van de Duttons naar Montana uitgelegd, inclusief hoe ze zich daar vestigden in plaats van hun oorspronkelijke bestemming Oregon. Voordat James (gespeeld door Tim McGraw) en Margaret (gespeeld door Faith Hill), Dutton hun oorspronkelijke bestemming Oregon konden bereiken, overleed hun tienerdochter, Elsa (gespeeld door Isabel May). James legde haar te rusten in een vallei in Montana, dat toen het huis van de Dutton werd. Vermoedelijk heeft Elsa's broer John de naam Dutton voortgezet.

Star Harrison Ford en Helen Mirren, waarschijnlijk als James en Margaret

MTV Entertainment Studios, eigendom van Paramount, heeft aangekondigd dat Harrison Ford en Helen Mirren de hoofdrollen zullen spelen in de nieuwe serie, maar details over hun personages zijn nog niet bekendgemaakt.

Aangezien de serie zich afspeelt in 1923, en Harrison Ford in het echte leven een 79-jarige man is, is hij eigenlijk precies de juiste leeftijd om een oudere James Dutton te spelen (die Tim McGraw in 1883 speelde). Men kan aannemen dat Helen Mirren dan Margaret Dutton speelt, zijn vrouw. De personages zouden beiden eind 70, begin 80 zijn in de jaren '20 van de vorige eeuw.

1923 is uitvoerend geproduceerd door Taylor Sheridan, John Linson, Art Linson, David C Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, en Ben Richardson.

1923 gaat in première in december 2022

1923 komt uit in december 2022, na de première van Yellowstone seizoen vijf in november. Paramount heeft het aantal afleveringen in 1923 niet bevestigd, maar 1883 en eerdere seizoenen van Yellowstone hebben allemaal 10 afleveringen elk gekregen. Het is dus veilig om aan te nemen dat 1923 ook getrakteerd zal worden op een seizoen van 10 afleveringen.

1923 wordt gestreamd op Paramount+

1923 zal debuteren op Paramount's eigen video streaming service, Paramount+, net zoals 1883 dat deed.

Het zal beschikbaar zijn op Sky-platforms (plus Sky zal ViacomCBS betaaltelevisiezenders zoals Comedy Central blijven aanbieden). Sky Cinema abonnees krijgen Paramount+ blijkbaar zonder extra kosten, maar andere Sky klanten zullen het moeten toevoegen aan hun account - maar het zal ook direct beschikbaar zijn via de Paramount+ app, op Apple, Google, Roku en Samsung apparaten.

Vergeet niet dat de originele Yellowstone show wordt uitgezonden op Paramount Network en wordt gestreamd op Peacock. Dan is er nog de 1883 spinoff, 1883: Bass Reeves, die zal worden uitgezonden op Paramount+. Tenslotte is er nog een Yellowstone spin-off, genaamd 6666, die zal worden uitgezonden op Paramount Network. Verwarrend toch? Dat is CBS. Wacht, ViacomCBS. Nee, Paramount, voor jou.

Paramount+ biedt twee plannen: De Essential tier met beperkte commercials voor $ 4,99 per maand, en de $ 9,99 Premium plan met geen advertenties (behalve op live-tv en een paar shows).ViacomCBS inktte een deal met Sky om Paramount+ te lanceren in het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Duitsland, Ierland, Italië, en Zwitserland in 2022. De lancering in het VK vond plaats op 22 juni 2022.

Er zijn nog geen trailers voor 1923.

Gemakkelijk! Kijk naar Yellowstone en zijn eerste prequel, 1883. De eerste vier seizoenen van Yellowstone worden in de VS op Peacock gestreamd, terwijl het eerste en enige seizoen van 1883 op Paramount+ wordt gestreamd.

U kunt ook digitale versies van de programma's huren of kopen op Amazon:

Of u kunt fysieke kopieën van de shows kopen op Amazon.

