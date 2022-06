Paramount+ streamt maximaal 1080p en 5.1 in UK bij lancering

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Paramount+ is met succes gelanceerd in het VK en Ierland, nadat het in Noord-Amerika beschikbaar was sinds de overstap van CBS All Access in Matrch 2021. Echter, in tegenstelling tot zijn Amerikaanse neef, hebben we ontdekt dat de streaming kwaliteit is vergrendeld op maximaal Full HD.

Op dit moment is er geen manier om Paramount+ TV shows of films te streamen in 4K HDR of met Dolby Atmos ondersteuning. Die opties zijn er wel in de States voor premium abonnees van het platform, met sommige shows zelfs met Dolby Vision ingeschakeld, maar Britse kijkers zijn momenteel beperkt tot 1080p en 5.1 geluid.

Dat kan binnenkort veranderen, gelukkig.

Een woordvoerder van Paramount+ vertelde Pocket-lint dat er "verdere ontwikkelingen gepland zijn voor de toekomst".

Om eerlijk te zijn, het is logisch. Het laatste wat een nieuwe streamingdienst wil, is dat zijn technologie al bij de eerste hindernis omvalt, of dat abonnees een ervaring krijgen die minder is dan beloofd. Zodra de dienst gestabiliseerd is en het aantal dagelijkse gebruikers is vastgesteld, kunnen de prestaties en de kwaliteit worden verhoogd. We hebben het al eerder gezien bij andere diensten.

In de tussentijd kunt u kijken naar Full HD presentaties van Halo, Star Trek: Discovery, 1883 en Star Trek: Strange New Worlds - shows die ofwel zijn verdwenen van andere platforms of nieuw zijn voor het Verenigd Koninkrijk.

Paramount+ kost £6,99 per maand of £69,90 voor een abonnement van een heel jaar. Sky Q- en Sky Glass-gebruikers met een Sky Cinema-abonnement hebben zonder extra kosten toegang tot de dienst. Ontdek hier hoe.

Geschreven door Rik Henderson.