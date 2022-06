Zes geweldige shows te bekijken op Paramount+ als het lanceert in het Verenigd Koninkrijk

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Op woensdag 22 juni 2022 gaat in het Verenigd Koninkrijk een nieuwe streamingdienst van start, die een ton aan shows met zich meebrengt die al een tijdje ontbreken op andere platforms en tv-kanalen. Niet in de laatste plaats Star Trek: Discovery.

Paramount+ is al beschikbaar in de VS, maar breidt eindelijk uit naar meerdere nieuwe regio's en dat betekent dat er een enorm nieuw publiek klaar zal staan om uit te vinden wat het te bieden heeft.

Het zal beschikbaar zijn op vrijwel elk verbonden apparaat, inclusief mobiele telefoons, in app-vorm, plus Sky Q en Sky Glass klanten met Sky Cinema abonnementen krijgen het gratis.

We hebben zes shows voor je op een rijtje gezet die vanaf de lancering beschikbaar zullen zijn.

De live action bewerking van Halo zal binnenkort beschikbaar zijn voor kijkers in het Verenigd Koninkrijk.

De serie wijkt een beetje af van de videogames en wordt dus gezien als een serie met een eigen tijdlijn. De negen afleveringen in seizoen 1 richten zich op de ontstaansgeschiedenis van John-117, AKA Master Chief, en de eerste gevechten met de Covenant.

Hoewel seizoen 4 al te zien was op Pluto TV in het Verenigd Koninkrijk, is dit de eerste keer dat kijkers het on demand kunnen inhalen.

Ook zullen degenen die de vorige series van Discovery hebben gemist nadat ze van Netflix werden verwijderd, ze eindelijk allemaal kunnen bekijken.

Zowel Yellowstone als de prequel, 1883, zijn beschikbaar op Paramount+, dus Britse fans krijgen nu de kans om ze allebei on demand te bekijken.

Het is de moeite waard om op te merken dat in eerste instantie alleen de eerste drie seizoenen van Yellowstone beschikbaar zullen zijn op de streamingdienst.

Het is niet echt een TV show - het is een lange film - maar we zijn zo enthousiast over de terugkeer van Beavis and Butt-Head dat we hem hier wel moesten opnemen.

De jongens gaan de ruimte in in hun eerste grote uitstapje sinds het midden van de jaren '90.

OPMERKING: De film is vanaf 23 juni 2022 beschikbaar om te streamen.

Een spin-off van Star Trek: Discovery, Strange New Worlds richt zich op de eerste bemanning van de Enterprise, met kapitein Pike aan het roer.

Het eerste seizoen begon in mei in de VS, dus is ook in andere regio's een welkome aanvulling op Paramount+.

Oorspronkelijk begonnen op CBS in de States, werd Evil opgepikt door Paramount+ vanaf het tweede seizoen.

Nu is een derde seizoen van de bovennatuurlijke dramaserie net begonnen. Het is beschreven als een kruising tussen The Exorcist en X-Files.

De NIckelodeon-kindershow uit het midden van de jaren 2000 keerde terug in 2021, met Carly (Miranda Cosgrove) nu als volwassene en presentatrice van haar eigen webcomedyshow.

Zowat de hele originele cast keert terug voor deze Paramount+ exclusive die net aan zijn tweede seizoen begint.

