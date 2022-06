Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - HBO is bezig met de ontwikkeling van een vervolgserie op Game of Thrones die zich zal richten op de verdere avonturen van Jon Snow.

Dingen zijn nog in een zeer vroeg stadium, volgens het rapport, hoewel acteur Kit Harrington in de lijn is om zijn rol uit George R.R. Martin's tv-verfilming van A Song of Ice and Fire te hernemen als het vervolg doorgaat.

Drie jaar na het einde van Game of Thrones, zou de naamloze Jon Snow vervolgserie eigenlijk de tweede spin-off van HBO zijn. De eerste - House of the Dragon - zal in augustus op het scherm verschijnen.

Details rond deze nieuwste uitloper lijken nog niet te zijn uitgewerkt, met geen leden van het creatieve team gerucht op dit moment. Maar zelfs het concept zelf is intrigerend.

Terwijl House of the Dragon een prequel is die zich richt op de 300-jarige heerschappij van de Targaryen familie, zou een Jon Snow vervolg zich niet al te ver na het einde van Game of Thrones afspelen.

Het zou daarom veel van dezelfde overlevende personages kunnen bevatten en eventuele openstaande plotlijnen die in de lucht zijn blijven hangen nadat Jon Snow - spoiler alert - werd teruggestuurd naar de Night's Watch voor het doden van Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) nieuw leven inblazen.

Zoals we al zeiden, er is geen tijdlijn voor wanneer we een Snow-geleide vervolg kunnen verwachten - en, in dit stadium, is het zeker niet zeker dat het überhaupt in ontwikkeling zal gaan.

In de stijl van Game of Thrones kun je de komende weken en maanden nog veel meer gefluister, theorieën en geruchten verwachten.

Geschreven door Conor Allison.