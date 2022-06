Mike Tyson Hulu serie: Release datum en hoe te kijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als series of documentaires over het leven van bepaalde sportpersoonlijkheden in jouw straatje passen, dan is de beperkte serie genaamd Mike die naar Hulu komt er een die je aan je lijstje wilt toevoegen.

De serie volgt het dynamische en controversiële leven van het legendarische boksicoon Mike Tyson. De titel van de serie is "You may know Tyson, but do you know Mike?".

Dit is alles wat je moet weten over de serie Mike, inclusief wanneer het wordt uitgebracht en hoe je het kunt bekijken als het zover is.

25 augustus 2022 in de VS

Hulu heeft op 8 juni 2022 een teaser voor Mike vrijgegeven - je kunt hem verderop in deze functie bekijken - en tegelijkertijd de releasedatum aangekondigd. De beperkte serie zal vanaf 25 augustus 2022 te bekijken zijn in de VS.

Het is op dit moment nog niet duidelijk of alle afleveringen van de serie in één keer worden uitgebracht of dat het een week-voor-week aangelegenheid wordt, maar we laten het je weten als we meer weten.

Wat de UK betreft, is het nog niet bekend wanneer de serie naar de UK komt.

Hulu in de VS

Mogelijk Ster op Disney+ in UK

Mike is een Hulu Original serie en het zal dus naar Hulu in de VS komen wanneer het in augustus uitkomt. Om het te bekijken, heb je een abonnement op de Hulu-dienst nodig, die $ 6,99 per maand kost, of je kunt je aanmelden voor de Disney+ bundel waarin het is inbegrepen voor $ 13,99 per maand.

De Hulu streamingdienst is niet beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk, hoewel sommige van de belangrijkste tv-shows die via de dienst worden aangeboden, beschikbaar zijn via Star op Disney+. Dit geldt voor shows als Grey's Anatomy en The Kardasians.

Het is nog niet bekend of Mike in het Verenigd Koninkrijk op Star te zien zal zijn als het uitkomt, maar als dat zo is, moet je wel je Disney+ abonnement klaar hebben staan, dat 7,99 pond per maand kost. Voor Star hoef je niet extra te betalen.

De beperkte serie Mike gaat over het leven van Tyson in de ring, maar ook daarbuiten. Hulu zegt:

"Van bedenker/scenarist Steven Rogers en het team achter I, Tonya, en showrunner Karin Gist, uitvoerend producent van Our Kind of People, verkent Mike het dynamische en controversiële verhaal van Mike Tyson. De acht afleveringen tellende serie verkent de tumultueuze ups en downs van Tyson's bokscarrière en persoonlijke leven - van een geliefde atleet wereldwijd tot een paria en weer terug.

"Met de lens gericht op Mike Tyson, onderzoekt de serie klasse in Amerika, ras in Amerika, roem en de macht van de media, vrouwenhaat, de rijkdom kloof, de belofte van de Amerikaanse Droom en uiteindelijk onze eigen rol in het vormgeven van Mike's verhaal.

"Mike is een ongeautoriseerde en onverbloemde kijk op het leven van Mike Tyson - en het is een wilde rit."

We verwachten dat de serie een deel van Tyson's professionele carrière zal belichten, waaronder het winnen van 50 van 58 gevechten, waarvan 44 door K.O volgens ESPN, maar er zal waarschijnlijk ook enige aandacht zijn voor Tyson's huwelijk met Robin Givens en zijn stint in de gevangenis. Laten we zeggen dat er geen tekort is aan verhalen om te vertellen.

Nee. Mike Tyson is niet super blij met de beperkte serie Mike die zijn leven als "Iron Mike" zal verkennen. Toen de aankondiging van de serie naar buiten kwam, postte Tyson op Instagram(gemeld door Variety):

"Hulu's aankondiging om een ongeautoriseerde miniserie van het Tyson-verhaal te doen zonder compensatie, hoewel ongelukkig, is niet verrassend. Deze aankondiging op de hielen van sociale ongelijkheden in ons land is een uitstekend voorbeeld van hoe de zakelijke hebzucht van Hulu heeft geleid tot deze toon-dove culturele verduistering van het levensverhaal van Tyson.

"Om deze aankondiging te doen tijdens Black History Month bevestigt alleen maar Hulu's zorg voor dollars boven respect voor de rechten van zwarte verhalen. Hollywood moet gevoeliger zijn voor zwarte ervaringen, vooral na alles wat er in 2020 is gebeurd. De echte Mike Tyson geautoriseerde verhaal is in ontwikkeling en zal worden aangekondigd in de komende dagen. Hulu om het stelen van een zwarte atleten verhaal aan te kondigen tijdens Black History month kon niet meer ongepast of toon doof zijn. #boycotthulu #corporategreed".

Na de aankondiging van Mike door Hulu, werd een andere serie aangekondigd die simpelweg "Tyson" heet en waarvoor Tyson zelf "toestemming" heeft gegeven. Het is nog niet verbonden aan een streaming service of netwerk, maar Jamie Foxx zal Tyson spelen, terwijl hij ook uitvoerend produceert.

Trevante Rhodes zal Mike Tyson spelen in Mike, terwijl B.J Minor tiener Tyson speelt. De jonge Mike wordt gespeeld door Ethan Barrett. Hier zijn enkele van de andere bevestigde castleden, hoewel een volledige lijst beschikbaar is op IMDB:

Scott MacDonald als Tyson's trainer

Kerry Sims als Tyson's entourage

Russell Hornsby als Don King

Harvey Keitel als Cus D'Amato

Laura Harrier als Robin Givens

Desiree Washington - Li Eubanks

Bill Cayton - Kale Browne

Barbara Walters - Jackie Sanders

Teddy Atlas - Ethan Dubin

Greg Kaston als Rev. Jesse Jackson

De beperkte serie Mike op Hulu zal in totaal acht afleveringen hebben. Maar zoals we eerder al zeiden, is het nog niet bekend of ze allemaal in één keer te bekijken zullen zijn, of dat ze wekelijks zullen worden uitgebracht.

Hulu heeft een teaser van Mike vrijgegeven. Het is niet helemaal een volledige trailer, maar het geeft een glimp van wat je kunt verwachten.

Er is een andere serie in de maak over het leven van Mike Tyson genaamd Tyson. Hoewel er nog weinig informatie beschikbaar is over de serie, zal het zeker interessant zijn om te zien hoe de geautoriseerde serie zich verhoudt tot de "ongeautoriseerde" kijk op het leven van de bokser in Mike.

Als je van documentaires over sportpersoonlijkheden houdt, zijn er nog een paar andere die je kunt bekijken.

Geschreven door Britta O'Boyle.