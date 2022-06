Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Freddy Krueger is een van de meest iconische horrorkurken aller tijden, en niet alleen omdat hij een makkelijk Halloweenkostuum is. Freddy heeft in negen bioscoopreleases, verspreid over meer dan drie decennia, heel wat terreur in zijn kielzog achtergelaten.

Of je nu komt voor de gevatte grapjes of de creatieve moorden, er is veel te genieten van de Nightmare on Elm Street-franchise. Maar als je het hele verhaal wilt weten, moet je veel kijken. Dus, waar moet je beginnen?

We hebben de beste volgorde voor alle Nightmare on Elm Street films op een rijtje gezet, en onderaan vind je een versie zonder spoilers. Het is in principe chronologisch, maar de namen van de films kunnen het een beetje verwarrend maken, dus hebben we het voor je op een rijtje gezet, compleet met info over hoe het verhaal vordert.

Voor de echte voltooiers hebben we ook de volgorde van het uitgebreide universum aangegeven, dat alle Friday the 13th films omvat die leiden tot Freddy vs Jason.

De beste plaats om te beginnen is waar het allemaal begon. Wes cravens klassieke slasher introduceert Freddy Krueger, een misvormde moordenaar met een handschoen met bladen die op tieners jaagt in hun dromen. Het addertje onder het gras is, dat als Freddy je in je dromen te pakken krijgt, je in het echte leven sterft.

Het is aan Nancy Thompson en haar vrienden om de duistere waarheid achter de droommoordenaar te ontrafelen.

Vijf jaar later is een nieuwe familie in het noodlottige huis in Elm Street getrokken. En, zoals je zou verwachten, wordt het behoorlijk griezelig in de dromen van de kinderen.

Deze keer wil Freddy bezit nemen van een tienerjongen om chaos te veroorzaken in de echte wereld.

Deel drie speelt zich een jaar na deel twee af. In dit deel speelt de actie zich af in een psychiatrisch ziekenhuis waar de dromen van de kinderen worden bezocht door onze favoriete demon met een mes in zijn hand.

We worden opnieuw voorgesteld aan Nancy, uit de eerste film, als ze in het ziekenhuis komt werken. Nancy weet maar al te goed hoe de situatie zich ontrafelt en ontdekt dat een van de kinderen, Kristen Parker, een gave heeft die kan helpen om Freddy voor eens en altijd te verslaan.

De derde film doet ons geloven dat Freddy eindelijk verslagen is, maar deel 4 zou behoorlijk saai zijn als dat het geval was. Inderdaad, Freddy is schijnbaar herrezen en probeert de overlevende Elm Street kinderen op te jagen en te doden.

Nieuwe personages worden geïntroduceerd, waaronder Alice Johnson, die misschien de macht heeft om Freddy eindelijk te laten rusten.

Alice, die de vierde film heeft overleefd, wordt zwanger en ontdekt dat Krueger de slapende geest van haar ongeboren kind infecteert. Freddy heeft zijn zinnen gezet op een geboorte in de echte wereld.

Het is aan Alice om haar zoon te redden, en te voorkomen dat Freddy de echte wereld binnentreedt.

Deze titel suggereert misschien dat dit Freddy's laatste uitje is, maar vrees niet, er komt nog veel meer wreedheid aan.

Deze speelt zich een decennium later af, en Freddy heeft eindelijk alle kinderen in zijn woonplaats vermoord. Nu zoekt hij groenere weiden en kwelt hij de bewoners van een tehuis voor problematische tieners.

Deze nieuwkomer markeert een nieuwe richting voor de franchise en de dingen worden erg meta. Het verhaal volgt Heather Langenkamp, de acteur die Nancy speelde in eerdere films. Ze heeft een stalker en het wordt duidelijk dat hij een aantal opvallende gelijkenissen vertoont met haar fictieve tegenstander, Freddy Krueger.

Op de een of andere manier heeft een demonische kracht Freddy naar de echte wereld gestuurd en Langenkamp moet haar rol als Nancy weer oppakken om de boel te redden.

Het is tijd voor de clash van de slasher titanen. Vele rustige jaren zijn verstreken in Elm Street, en lokale kinderen worden gevoed met droom-onderdrukkende pillen om ze veilig te houden. Maar Freddy is nog niet klaar met kwellen, dus zoekt hij een andere optie.

Freddy slaagt erin Jason te doen herrijzen en stuurt hem naar Elm Street om de bewoners angst aan te jagen, maar de dingen gaan niet volgens plan. Wanneer Freddy vindt dat Jason een aantal van zijn welverdiende kills steelt, ontstaat er een strijd voor de eeuwigheid.

Tot slot hebben we de 2010 remake. We vinden niet dat hij essentieel is om te bekijken, maar hij duikt wel iets meer in Freddy's oorsprongsverhaal dan het origineel. Ondertussen geeft Jackie Earle Haley, die je misschien herkent als Rorschach uit de Watchmen, een uiterst griezelige draai aan het personage.

A Nightmare on Elm Street (1984)

A Nightmare on Elm Street 2: Freddy's Revenge (1985)

A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors (1987)

A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master (1988)

A Nightmare on Elm Street 5: Het droomkind (1989)

Freddy's Dead: De laatste nachtmerrie (1991)

Wes Craven's New Nightmare (1994)

Freddy vs Jason (2003)

A Nightmare on Elm Street (2010)

Als je het hele verhaal wilt horen dat voorafgaat aan de Freddy vs Jason crossover, dan heb je een heleboel films te bekijken. Het goede nieuws is, dat er een aantal absolute toppers tussen zitten.

Deze lijst neemt je in chronologische volgorde mee door het hele verhaal achter Jason Voorhees en Freddy Krueger, met als hoogtepunt hun epische krachtmeting.

Friday the 13th (1980)

Friday the 13th Part II (1981)

Friday the 13th Part III (1982)

Friday the 13th: Het laatste hoofdstuk (1984)

Nightmare on Elm Street (1984)

Friday the 13th: A New Beginning (1985)

Nightmare on Elm Street II: Freddy's Wraak (1985)

Friday the 13th Deel VI: Jason Leeft (1986)

Nightmare on Elm Street III: Dream Warriors

Friday the 13th Part VII: Het nieuwe bloed (1988)

Nightmare on Elm Street IV: The Dream Master (1988)

Friday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan (1989)

Nightmare on Elm Street V: Het droomkind (1989)

Freddy's Dead: De laatste nachtmerrie (1991)

Jason gaat naar de hel: De laatste vrijdag (1993)

Freddy vs Jason (2003)

