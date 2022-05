Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is 36 jaar geleden dat Top Gun in de bioscopen verscheen. Het vervolg, Top Gun: Maverick, moet in mei uitkomen, met Tom Cruise in zijn rol als gevechtspiloot Pete "Maverick" Mitchell. Hier is hoe en waar je de zomer blockbuster zelf kunt streamen als hij online beschikbaar komt.

Top Gun: Maverick is het langverwachte vervolg op Top Gun uit 1986. In de originele film zien we studenten van de US Navy's elite jachtwapenschool strijden om de beste van de klas te worden. Eén jonge piloot, Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise), leert van een burgerinstructeur een paar dingen die niet in het klaslokaal worden onderwezen. Fast forward naar het vervolg, en na meer dan dertig jaar dienst als een van de topvliegers van de marine, is Mitchell nog steeds de grenzen aan het verleggen als een moedige testpiloot en "het ontwijken van de promotie in rang die hem aan de grond zou houden".

Top Gun: Maverick is in de VS PG-13 geclassificeerd.

Top Gun: Maverick heeft een totale speelduur van 2 uur en 11 minuten inclusief aftiteling.

Top Gun: Maverick is geschreven door Ehren Kruger, Eric Warren Singer, en Christopher McQuarrie. Het is geregisseerd door Joseph Kosinski.

Hier is wie de hoofdrol speelt in de film:

Tom Cruise als Pete "Maverick" Mitchell

Miles Teller als Lt. Bradley "Rooster" Bradshaw

Jennifer Connelly als Penny Benjamin

Jon Hamm als Adm. Beau "Cyclone" Simpson

Ed Harris als Radm. Chester "Hammer" Cain

Val Kilmer als Adm. Tom "Iceman" Kazansky

Top Gun: Maverick verschijnt op 27 mei 2022 in de bioscoop in de VS - na een vroege vertoning drie dagen eerder.

Streaming releasedatum: waarschijnlijk 11 juli 2022

Top Gun: Maverick is nog niet beschikbaar om online te streamen. Paramount Pictures heeft nog geen officiële streaming releasedatum voor de film aangekondigd. Paramount heeft zijn films toegevoegd aan Paramount+ ongeveer 45 dagen na hun theatrale debuut. Dat betekent dat Top Gun: Maverick een streaming releasedatum van 11 juli 2022 zou kunnen hebben.

Waar te streamen online: Hoogstwaarschijnlijk Paramount+

Als je Top Gun: Maverick niet in de bioscoop kunt bekijken, moet je wachten tot Top Gun: Maverick uit te brengen op streamingdiensten of als video-on-demand huur.

Aangezien het een Paramount film is, kun je verwachten dat Top Gun: Maverick uiteindelijk zijn Amerikaanse streamingdebuut zal maken op Paramount+ in tegenstelling tot Netflix of HBO Max. Paramount+ kost $9,99 per maand om advertentievrij te streamen in de VS. Of je kunt het essentiële plan proberen voor $4,99 per maand. Het heeft advertenties en verwijdert de toegang tot uw lokale live CBS-zender.

Ja. De nieuwste trailer staat bovenaan in deze gids.

Trailers van een paar jaar geleden staan hieronder. Hou er rekening mee dat Maverick verschillende vertragingen kende door de aanhoudende wereldwijde pandemie.

Top Gun: Maverick (2022) - Nieuwe Trailer - Paramount Pictures

Top Gun: Maverick - Officiële Trailer (2022) - Paramount Pictures

Paramount Pictures heeft ook de onderstaande featurette vrijgegeven voor Top Gun: Maverick.

Top Gun: Maverick | The Power of the Naval Aircraft Featurette (2022 Movie)

Je moet echt de eerste Top Gun film kijken of herbekijken voordat je naar het vervolg gaat. Als je momenteel een Netflix- of Paramount+-abonnement hebt, kun je Top Gun zonder extra kosten op die platforms streamen. Je kunt de film ook huren of kopen op Amazon. Zie de links hieronder om de film te bekijken.

Geschreven door Maggie Tillman.