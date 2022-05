Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Paramount heeft de eerste trailer gedropt voor Tom Cruise's nieuwste actievoertuig, vers van de uitstekende kritieken die zijn gedropt voor Top Gun: Maverick.

Mission Impossible - Dead Reckoning Part One is de volgende MI-film, het eerste van twee delen die in opeenvolgende jaren zullen verschijnen van het tag team dat gevormd is tussen Cruise en schrijver-regisseur Christopher McQuarrie.

De trailer is een verrassend lange blik op een film die pas over een jaar uitkomt, in de zomer van 2023, dankzij vertragingen in de productie als gevolg van de pandemie.

De trailer laat een groot aantal indrukwekkende actiesets en stunts zien, waaronder een sprong op een motorfiets die Tom Cruise heeft omschreven als de gevaarlijkste stunt die hij ooit heeft uitgevoerd.

De film gaat ook de wereld rond, met meerdere Italiaanse locaties, waaronder Venetië, naast bergen, treinroutes en woestijnklimaat.

Er zijn een aantal terugkerende castleden, waaronder Simon Pegg, Rebecca Ferguson en Vanessa Kirby, terwijl Hayley Attwell ook meedoet aan het bloedbad.

We moeten nog lang wachten tot de film uitkomt, maar we kunnen er in ieder geval op vertrouwen dat het tweede deel snel zal volgen - de films worden vrij snel na elkaar gemaakt, waardoor dit vanaf het begin onderdeel van het plan was.

Geschreven door Max Freeman-Mills.