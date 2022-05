SEAL Team Seizoen 6: Alles wat we tot nu toe weten over Seizoen 6 en de film

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In de strijd om een meeslepend tv-drama over de US Navy SEAL's, heeft SEAL Team het gemaakt en andere - zoals History's Six - hebben zich afzijdig gehouden.

SEAL Team Six kwam in de schijnwerpers te staan na de Bin Laden Raid in 2011, maar heeft al vele jaren een mythische status. Technisch gezien heet het de United States Naval Special Warfare Development Group (DEVGRU), maar er is geen gebrek aan actie in SEAL Team, dat op het scherm te zien is.

Met David Boreanaz - jawel, Angel uit Buffy the Vampire Slayer - als Master Chief Jason Hayes aan het hoofd, liet seizoen 5 alles op zijn beloop. Dus zal SEAL Team Charlie Mike?

Hier is alles wat je moet weten, hoe je het kan inhalen en wat je kan verwachten.

Ja, Seizoen 6 is bevestigd. Het werd bevestigd door Paramount+ op 1 februari.

Ook dat is bevestigend. Op 15 februari 2022 kondigde CBS Studios aan dat het een standalone film voor de tv-serie SEAL Team zou gaan produceren.

Dit wordt een exclusive voor Paramount+, na de verhuizing van SEAL Team van CBS naar het streamingplatform en het lijkt erop dat het doel is om met dit soort content meer abonnees naar Paramount+ te trekken.

#SealTeam fam - we zijn zo opgewonden om aan te kondigen dat een speciaal @sealteam_pplus filmevenement een go is bij @paramountplus! Laten we dit doen! pic.twitter.com/UqIpCgIQnL- CBS Studios (@CBSTVStudios) 15 februari, 2022

Het goede nieuws is dat de film van hetzelfde team komt als de tv-serie, maar we weten op dit moment nog niet hoe ze op elkaar zullen inwerken. Er wordt gespeculeerd dat de film de gebeurtenissen aan het einde van seizoen 5 zal koppelen aan een nieuw tijdperk, waardoor de serie de kans krijgt om nieuwe personages te introduceren.

Dat komt deels door de formulering in de aankondiging dat CBS "het verhalende universum zal uitbreiden", maar het kan ook gewoon een verwijzing zijn naar het feit dat ze SEAL Team in een ander formaat uitbrengen.

Dat weten we niet. We weten ook niet wat de release datum is voor de film en we weten ook niet welke eerst komt.

Het is duidelijk dat de eerste release de verwarring zal wegnemen over hoe het plot zich zal ontrafelen, tenzij het geheel een zijplot of flashback is, in plaats van een lineaire voortzetting.

Ongeveer de enige bevestiging van activiteit was een post op Instagram van David Boreanaz die zei dat hij op 28 maart terugging naar de - nu verwijderde - SEAL Team-studio.

Ook dat is onbekend, maar men denkt dat Max Thieriot - Clay Spencer - er volgens Deadline bij zal zijn. Maar met een ander project - Fire Country - waar Thieriot de hoofdrol zal spelen en zal produceren, zou de tijd van het personage in SEAL Team beperkt kunnen zijn.

Andere grote sterren - waaronder Boreanaz zelf - zullen naar verwachting terugkeren. Dat zijn Jessica Pare (Mandy Ellis), Neil Brown Jr (Ray Perry), A J Buckley (Sonny Quinn) en Toni Trucks (Lisa Davis) in hoofdrollen.

Echter, gezien hoe seizoen 5 eindigde, staan we voor een cliffhanger in termen van storytelling.

Wat de film betreft, weten we opnieuw niet wie waar bij betrokken zal zijn.

Zoals we al zeiden, weten we niet hoe Seizoen 6 en de film op elkaar zullen aansluiten. Momenteel zijn er geen specifieke details over hoe het verhaal zich zal ontvouwen, dus het beste wat we kunnen doen is speculeren. Er zijn spoilers hieronder, dus als je Seizoen 5 nog niet hebt uitgespeeld, ga dan iets anders lezen.

Seizoen 5 eindigt abrupt. Met een reeks van 14 afleveringen in plaats van 22 (in de eerste twee seizoenen), 20 (seizoen 3) en 16 (seizoen 4), is er een gevoel dat de dingen een soort van afgesneden zijn.

En dat is precies waar we Bravo Team achterlieten, op de grond in Mali, met RPG's die op hen neerkwamen in een hinderlaag.

Als SEAL Team glorieus ten onder zou willen gaan dan zou dat zeker een eindpunt zijn voor de verhaallijn, maar de bevestiging van de film en Seizoen 6 vertelt ons dat iemand - iets - het overleeft.

Met Clay Spenser die zei dat hij zich wilde terugtrekken uit Bravo Team om meer tijd door te brengen met Stella en de baby en met Jason Hayes die lijdt aan het syndroom van de verrader, stond de deur al open voor een verandering in Bravo Team.

Buiten het team heeft Hayes net stappen ondernomen om zijn relatie met Mandy Ellis tot stand te brengen, maar als dit niet doorgaat, zal niemand die naar de show kijkt verrast zijn - het subplot van het hele SEAL Team is geweest over de druk die persoonlijke relaties beïnvloedt.

In werkelijkheid weten we niet waar de show heen zal gaan - we weten alleen dat het vooruit gaat, en dat SEAL Team zeker zal charlie mike.

SEAL Team werd oorspronkelijk uitgezonden op CBS in de VS en Sky Max in het VK. Het is ook te zien geweest op de respectieve inhaalplatforms, maar nu CBS All Access op 4 maart 2021 overgaat op Paramount+, zul je naar Paramount+ moeten gaan om de actie te kunnen zien.

Voor degenen in het Verenigd Koninkrijk, SEAL Team seizoen 1-5 is beschikbaar op Now. Of het op het platform blijft of overgaat naar Paramount+ met de Britse lancering valt nog te bezien - maar we verwachten dat het het Sky-eigendom platform zal verlaten. Paramount+ lanceert in het Verenigd Koninkrijk op 22 juni 2022.

