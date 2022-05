Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Liefhebbers van alles wat met Vikingen te maken heeft, zullen blij zijn om te weten dat The Northman nu te huur of te koop is op Amazon Prime Video.

The Northman ging in première in maart 2022 en kreeg een theatrale release de volgende maand. Hoewel de film lovende kritieken kreeg voor zijn cinematografie, productie, wereldopbouw en zelfs historische nauwkeurigheid, heeft de film niet super goed gepresteerd aan de box office - tot nu toe slechts 58 miljoen dollar wereldwijd geoogst. Misschien is dat de reden waarom de film nu beschikbaar is om online te streamen.

Maar laat je niet afschrikken door het moeilijke debuut in de bioscoop. The Northman heeft momenteel een score van 89% op Rotten Tomatoes en 7,5 op IMDb.

Enkele redacteuren van Pocket-lint hebben de film ook gezien en kunnen melden dat hij erg leuk is om naar te kijken. We vinden het vooral leuk dat de Vikingen niet worden geromantiseerd. Het is bruut, bloederig en hels. Het is de moeite waard om te huren of te kopen on-demand van Amazon Prime Video. U kunt het een weekend huur uitspatting. Trakteer jezelf.

The Northman is een film uit 2022 geregisseerd door Robert Eggers, die ook meeschreef aan het scenario. De film is gebaseerd op de legende van Amleth en speelt met Alexander Skarsgard (die meeschreef aan de productie), Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke en Willem Dafoe. Skarsgard speelt het hoofdpersonage, Amleth, een Viking prins die de moord op zijn vader probeert te wreken.

Het is vermeldenswaard dat dit verhaal van de Vikingen niet zomaar een overval op Engeland is. The Northman speelt zich af in "The Land of the Rus" - oftewel het hedendaagse Oekraïne en Rusland. In een Vanity Fair interview onthulde Eggers dat zijn eerste versie van het script van de film zich afspeelde op de Britse eilanden, maar Skarsgard zei dat dat al veel gedaan was: "Hij zei: 'Als we naar het oosten konden gaan, zou het een stuk interessanter zijn.'"

The Northman streaming releasedatum: 13 mei 2022

The Northman is vanaf 13 mei 2022 on-demand te huur of te koop via Amazon Prime Video en andere videodistributieplatforms.

In de VS kost The Northman $19,99 om te huren in UHD van Amazon Prime Video. Of je kunt hem voor $ 24,99 in UHD kopen bij Amazon.

Geschreven door Maggie Tillman.