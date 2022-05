Een Alan Wake TV show is onderweg

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Gamesontwikkelaar Remedy heeft bevestigd dat het samenwerkt met AMC aan een televisiebewerking van zijn Alan Wake-serie, die het de komende jaren zal vervolgen met een volledig vervolg.

De aankondiging kwam als onderdeel van de viering van de verjaardag van de game, en bevestigt opnieuw dat Remedy een rijke toekomst ziet voor het door horror geïnspireerde verhaal.

Je kunt de volledige update video hieronder bekijken, hoewel de bespreking van de show erg kort is, met bedenker Sam Lake die alleen maar bevestigt dat er aan gewerkt wordt.

Dit is ook geen volledig nieuwe informatie - we weten al een tijdje dat het project in de maak was, maar het feit dat Remedy het openlijk kan erkennen is een goed teken voor fans die Alan Wake in een nieuw medium hopen te zien.

De episodische structuur van de oorspronkelijke game was sterk geïnspireerd op en een eerbetoon aan horrorprogramma's als Twin Peaks. Het ging zelfs zo ver dat je tijdens het spelen werd herinnerd aan wat er "de vorige keer in Alan Wake" was gebeurd.

Het is daarom waarschijnlijk een van de meest natuurlijke mogelijke voor een bewerking voor tv, en we zijn enthousiast om meer te horen over het project als het vordert. Natuurlijk is het net zo goed mogelijk dat het nooit helemaal tot onze schermen zal komen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.