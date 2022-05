Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ieders favoriete slasherfranchise heeft een nieuw elan gekregen na het succes van de "requel" van 2022. Hoewel er een enorm gat van elf jaar zat tussen het derde en vierde deel in de reeks, en ook tussen het vierde en vijfde - hoeven we helemaal niet lang te wachten op de volgende film.

De vijfde Scream-film, simpelweg Scream genaamd, kwam uit in januari 2022 en na een succesvolle kassaloop werd de zesde film in februari groen licht gegeven. Het is nog vroeg en er is nog niet veel bekend over de aankomende film, maar we hebben alles wat we tot nu toe weten op een rijtje gezet - en we zullen deze pagina blijven updaten als we meer te weten komen.

De laatste Scream-film was een beetje een reset voor de franchise. De originele cast kwam terug, maar er werd ook een nieuwe cast toegevoegd om de fakkel verder te dragen. De originele bende was nog steeds een integraal onderdeel van de plot van Scream, maar we kunnen ons voorstellen dat ze minder centraal staan als de franchise verder gaat.

Tot nu toe weten we dat Courtney Cox zal terugkeren om haar rol als de iconische verslaggever, Gale Weathers, te hernemen. Er is nog geen officieel woord over onze oorspronkelijke scream queen, Neve Campbell, maar we denken dat het meer dan waarschijnlijk is dat we haar op een bepaald moment zullen zien verschijnen. In februari 2022 zei Campbell dat ze benaderd was om terug te keren, maar dat ze wachtte om eerst het script te lezen.

Interessant is dat Hayden Panettiere is ingesteld om terug te keren als Kirby Reed uit Scream 4. Het leek erop dat ze het niet zou hebben overleefd aan het einde van Scream 4, maar haar lot werd meer dan een decennium later in Scream eindelijk bevestigd. Dit wordt haar eerste speelfilmrol in acht jaar. Ze zal zich voegen bij de laatste overlevenden, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding en Jenna Ortega.

Het is nog veel te vroeg voor trailers, maar in plaats daarvan raden we aan om de franchise vanaf het begin opnieuw te bekijken. Alle films hebben hun eigen waarde, en als je je afvraagt in welke volgorde je ze het beste kunt bekijken, dan is dit onze aanbeveling:

De plot van Scream 6 is allemaal speculatie op dit punt. Er was geen duidelijke set-up aan het einde van Scream, maar die is er ook nooit geweest in deze franchise.

We zouden ons kunnen voorstellen dat Sidney en Gale op de achtergrond raken bij de nieuwe jongere castleden, maar een Fandom interview met Bettinelli-Olpin suggereert dat dit niet het geval zou kunnen zijn. Hij zei: "We zien het meer als we hebben nieuwe mensen in de familie. Voor ons geldt: wat goed is voor de volgende, is goed."

"We zouden het geweldig vinden om weer met Neve en Courteney te kunnen werken. Dat was echt een geweldige ervaring en ze waren gewoon zo fantastisch de hele tijd."

We zijn er vrij zeker van dat we nog veel meer van Sam en Tara Carpenter zullen zien, vooral gezien Sam's ouderlijke band met de originele Scream.

Zoals altijd zal er wat meta-komedie rond moderne horrortrofeeën zijn. De vijfde film had het gemunt op "requels", obsessieve fandoms en "verheven horror". Wat blijft er dan over voor Scream 6? Jouw gok is net zo goed als de onze, misschien "requel sequels" - hoewel ze daar misschien een pakkendere naam voor moeten vinden.

Paramount heeft aangekondigd dat de aankomende Scream film uitkomt op 31 maart 2023. De opnames zullen beginnen in de zomer van 2022.

Dit is het kortste gat tussen Scream films sinds de eerste en tweede film. Zouden we een nieuw gouden tijdperk van Ghostface binnengaan? We hopen van wel.

Geschreven door Luke Baker.