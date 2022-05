Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Onlangs werd bekend dat Lionsgate een Hunger Games prequel aan het ontwikkelen is, maar op dat moment was het onduidelijk waar de film beschikbaar zou zijn om te streamen zodra het uitkomt. Nu heeft Peacock aangekondigd dat het een meerjarige overeenkomst heeft getekend om Lionsgate films te streamen vanaf 2024.

De overeenkomst begint met de 2022 films van de studio. De eerste film die naar Peacock komt is The Unbearable Weight of Massive Talent, met Nicolas Cage in de hoofdrol. Uiteindelijk zal Lionsgate andere films introduceren op Peacock voor een exclusieve streaming periode, waaronder John Wick: Chapter 4, Borderlands, en, jawel, de Hunger Games prequel The Ballad of Songbirds and Snakes.

Andere films zijn Expendables 4, Are You There God? It's Me, Margaret, en White Bird: A Wonder Story.

Peacock zal echter niet de exclusieve streamingrechten hebben voor al deze films onmiddellijk na hun bioscooprelease. Sommige zullen naar Starz en The Roku Channel komen.

Peacock is voor het eerst gelanceerd in 2020. Het is een videostreamingdienst in de VS die put uit het brede scala aan eigendommen van NBCUniversal. Het is beschikbaar in drie niveaus: Peacock Free, Peacock Premium with Ads (een advertentie-ondersteunde versie die $ 4,99 per maand of $ 49,99 per jaar kost), en Peacock Premium (een abonnementsoptie van $ 9,99 per maand of $ 99,99 per jaar die minder advertenties heeft).

Voor meer informatie over Peacock, zie Pocket-lint's gids.

Geschreven door Maggie Tillman.