Paramount+ onthult lanceringsdatum en prijs voor introductie in het Verenigd Koninkrijk

(Pocket-lint) - Paramount+ heeft het langverwachte nieuws bevestigd van plannen om de streamingdienst in het Verenigd Koninkrijk te lanceren. Eerder werd al bekend dat de dienst, dankzij een Viacom-CBS deal, beschikbaar zou zijn op het Sky platform - maar nu hebben we volledige details over wanneer, waar en hoeveel je zult betalen.

De streamingdienst - een rebranding van CBS All Access - zal vanaf 22 juni 2022 beschikbaar zijn in het Verenigd Koninkrijk.

Zoals gezegd, zal Paramount+ een optie zijn voor Sky klanten, geïntegreerd in de Sky ervaring, maar het zal ook beschikbaar zijn via de Paramount+ app, en via Apple, Amazon, Google, Roku en Samsung apparaten.

Dat betekent dat je Paramount+ zal kunnen streamen via zowat alle grote toestellen, wat betekent dat de toegang gemakkelijk zou moeten zijn.

Paramount+ belooft 8000 uur aan content, waaronder Yellowstone, Star Trek - inclusief Discovery, South Park, en nog veel meer.

Paramount+ zal £6.99 per maand kosten wanneer het in juni in de UK gelanceerd wordt, of er zal de optie zijn om een £69.90 jaarabonnement te nemen wat je ongeveer £14 bespaart over het hele jaar.

Dankzij de deal met ViacomCBS krijgt Sky Cinema echter toegang tot Paramount+ zonder extra kosten.

Er is een gratis proefperiode van 7 dagen.

Paramount+ wordt in juni ook in Korea gelanceerd en komt in de tweede helft van 2022 ook naar Ierland, Italië, Duitsland en Oostenrijk. Een verdere lancering in India in 2023 is ook gepland.

Geschreven door Chris Hall.