Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Hunger Games prequel roman, The Ballad of Songbirds and Snakes, zal volgend jaar worden omgezet in een film. Helaas zijn er nog maar weinig details over de verfilming, maar Pocket-lint zet alles wat we tot nu toe weten op een rijtje, inclusief de releasedatum en details over het verhaal. Casting informatie en trailers zijn nog niet beschikbaar, maar we zullen ze hier toevoegen zodra ze worden aangekondigd.

De Hunger Games prequel film gaat The Ballad of Songbirds and Snakes heten. Het is gebaseerd op de gelijknamige prequel roman geschreven door Suzanne Collins, de auteur van de originele Hunger Games trilogie.

Verschijningsdatum: gepland in de bioscopen op 17 november 2023

De film Ballad of Songbirds and Snakes komt uit op 17 november 2023. De prequel werd aangekondigd tijdens Lionsgate's evenement op Cinemacon, een jaarlijkse conferentie waar filmstudio's een preview geven van hun projecten.

De roman The Ballad of Songbirds and Snakes kwam uit in 2020.

Het verhaal gaat over Coriolanus Snow, de president van Panem tijdens de originele trilogie, als jonge man. Het gaat ook over Lucy Gray Baird, een mysterieus meisje uit District 12, die Snow begeleidt tijdens de 10e Hongerspelen. Vergeet niet dat Katniss Everdeen - de focus van de originele trilogie die zich meer dan 60 jaar later afspeelt - uit District 12 komt en zich verzet tegen Snow en zijn regime.

De Lionsgate synopsis voor de film luidt:

"Jaren voordat hij de tirannieke president van Panem zou worden, ziet de 18-jarige Coriolanus Snow een kans op een verandering in fortuin wanneer hij wordt gekozen om mentor te zijn van Lucy Gray Baird, het meisje tribuut uit het verarmde District 12."

De Lionsgate logline voor de film luidt:

"Coriolanus Snow mentor en ontwikkelt gevoelens voor de vrouwelijke tribuut van District 12 tijdens de 10e Hongerspelen."

The Ballad of Songbirds and Snakes zal worden ontwikkeld door Color Force en gedistribueerd door Lionsgate. De productie zal naar verluidt in de eerste helft van 2022 van start gaan, aldus Deadline.

Lionsgate heeft nog geen cast bekendgemaakt voor The Ballad of Songbirds and Snakes.

Lionsgate zei dat The Ballad of Songbirds and Snakes film zal worden geregisseerd door Francis Lawrence, die eerder de Hunger Games van de franchise regisseerde: Catching Fire, Mockingjay Part 1, en Mockingjay Part 2. The Hunger Games is een van de best verdienende filmfranchises aller tijden. Het leverde wereldwijd bijna 3 miljard dollar op.

The Ballad of Songbirds and Snakes film zal worden geschreven door Catching Fire schrijver Michael Arndt.

Er zijn nog geen trailers voor The Ballad of Songbirds and Snakes.

Wel liet Lionsgate naar verluidt een korte teaser zien tijdens de presentatie op CinemaCon 2022. "U bent uitgenodigd om terug te keren naar de Spelen", las het scherm terwijl ijs schimmelte in een winterse scène, waarbij een vogel en een slang werden onthuld, aldus The Hollywood Reporter. "In 2023 zal de wereld ontdekken wie een zangvogel is, en wie een slang." De teaser is nog niet online beschikbaar om te delen met het publiek.

Je moet echt de vorige Hunger Games-films kijken om met een goede kennis van de wereld, het verhaal en de personages The Ballad of Songbirds and Snakes in te gaan:

Geschreven door Maggie Tillman.