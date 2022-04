Fast X: Alles wat we tot nu toe weten over Fast and Furious 10

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dominic Toretto en zijn team scheuren al meer dan twee decennia door de straten en hoewel de Fast and Furious-films in de loop der jaren aanzienlijk zijn veranderd - zowel de plots als de stunts zijn extremer geworden - is het een franchise die zo'n 21 jaar na de release van de eerste film nog steeds sterk draait.

De meest recente film - Fast 9 - kwam uit in 2021 en nu zijn alle ogen gericht op Fast and Furious 10 - bekend als Fast X.

Dit is alles wat we tot nu toe weten over deel één van de tweedelige finale die de Fast Saga zal afsluiten, inclusief wanneer het wordt verwacht uit te komen, wie er wordt verwacht in te spelen en al het nieuws eromheen.

19 mei, 2023

Aanvankelijk werd door Universal bevestigd dat Fast and Furious 10, of Fast X zoals het nu officieel heet, op 7 april 2023 in de bioscopen zou verschijnen.

Deze datum is nu echter iets naar achteren verschoven: 19 mei 2023 is de nieuwe datum.

Vin Diesel (Dominic Toretto) bevestigde op 20 april op zijn Instagram-account dat het filmen was begonnen, terwijl hij ook de titel van de film bevestigde.

Het zou niet juist zijn om een Fast and Furious finale te hebben zonder de meeste van de core crew, toch? En ja, sommigen van hen leven niet meer - Gisele bijvoorbeeld - maar dat heeft de Fast Saga er niet van weerhouden een manier te vinden om belangrijke personages terug in het verleden te brengen. Ja Han, we hebben het over jou.

Brian O'Connor zal natuurlijk moeilijker zijn om dit mee te doen, gezien Paul Walker's tragische dood in november 2013, maar O'Connor leeft voort in de Saga dus hij zal ongetwijfeld op zijn minst genoemd worden en wie weet wat de regisseurs met de technologie van tegenwoordig kunnen doen om O'Connor's personage te laten schitteren in deze film.

Omdat niemand van de kernploeg in Fast 9 is gestorven, verwachten we dat de volgende castleden terugkeren voor Fast X:

Vin Diesel als Dom

Michelle Rodriguez als Letty

Tyrese Gibson als Roman

Ludacris als Tej

Nathalie Emmanuel als Ramsey

Han - Sung Kang

Mia - Jordana Brewster

Charlize Theron heeft haar terugkeer in de Fast Saga bevestigd, wat betekent dat Cipher zal terugkeren als de slechterik. Het zou ons niet verbazen dat Jason Statham terugkeert als Deckard Shaw, aangezien hij in de aftiteling van Fast 9 te zien was, en zijn moeder, Magdalene 'Queenie' Shaw gespeeld door Helen Mirren, zou ook een verrassende omissie zijn.

Aangezien Fast 9 Dom's broer Jakob Toretto, gespeeld door John Cena, introduceerde, verwachten we dat hij ook kan terugkeren in een of andere hoedanigheid - en vanaf het begin aan de goede kant in plaats van de slechterik voor Fast X.

Fast 9 liet het lot van My Nobody (Kurt Russell) in vraag, maar aangezien hij de reden is waarom Han nog leeft dankzij zijn hulp bij het faken van zijn dood, verwachten we dat hij een rol zal spelen in de finale. Jammer genoeg ziet het er niet naar uit dat Dwayne Johnson - aka The Rock - die Luke Hobbs speelde in verschillende van de Fast and Furious films, zal terugkeren.

Jason Momoa, Daniela Melchior en Brie Larson zijn allen bevestigd voor Fast X, hoewel we op dit moment niet weten wat hun rollen zijn, behalve dat Momoa een schurk zal zijn.

Het is op dit moment moeilijk te zeggen wat de verhaallijn van Fast X zal zijn. Verwacht wordt dat de laatste twee films een overkoepelend verhaal zullen vertellen, maar op dit moment is het onduidelijk waar dat verhaal zich op zal richten.

Dom's crew zal ongetwijfeld de wereld redden en Cipher zal ongetwijfeld proberen de wereld te vernietigen, maar wie aan welke kant zal staan en wat de personages zullen gaan doen is vooralsnog voor iedereen een raadsel. Maar laten we eerlijk zijn, met Fast 9 waarin Tej en Roman naar de ruimte gaan, is alles mogelijk.

We vermoeden dat we te weten zullen komen of Mr Nobody dood of levend is en de aftiteling van Fast 9 suggereert dat het verhaal van Han en Shaw een prominente plaats zou kunnen innemen in de volgende film, maar we zullen voorlopig moeten afwachten waar de finale daarmee naartoe gaat.

Er is nog geen trailer voor de Fast X film - het is nog een beetje vroeg. We raden je aan om Vin Diesel te volgen op Instagram. Hij deelt vaak beelden van achter de schermen tijdens het filmen, dus je zult de komende maanden waarschijnlijk wel een voorproefje krijgen. Hij heeft al een video gepost van de eerste week van de opnames.

Toen Fast 9 in juni 2020 werd verwacht, verscheen er een trailer in januari 2020, zes maanden eerder. Het is dus onwaarschijnlijk dat we voor november 2022 een trailer van Fast X zullen zien.

23 april 2022: Adir Abergel postte twee beelden van Charlize Theron op de set van Fast X. Hij zei: "Cipher is back and ready! Fast and Furious X, @thefastsaga Let's go!"

21 april 2022: Vin Diesel deelt een video van hem in gesprek met regisseur Justin Lin, die zei dat Fast X week één filmen "voelt als het begin van een episch einde". Diesel vroeg of het "eerlijk was om te zeggen dat dit de beste tot nu toe zal zijn" en Lin antwoordde "in mijn hart, ja".

20 april 2022: Vin Diesel zei dat in het aanvankelijke script voor de Fast 10-film Mia Toretto niet voorkwam en dat zijn dochter tegen de regisseur zei: "Geen Mia, geen Fast 10". Aangezien Brewster bevestigd is voor Fast X, had dit duidelijk een impact.

20 april 2022: Vin Diesel bevestigt dat het filmen van Fast and Furious 10 is begonnen en dat de film Fast X zal heten.

10 april 2022: Vin Diesel bevestigt dat Captain Marvel's Brie Larson mee zal doen aan de Fast and Furious 10 film. "Je hebt geen idee hoe tijdloos en geweldig ze zal zijn in onze mythologie. Buiten haar schoonheid, haar intellect... haar Oscar, haha is deze diepzinnige ziel die iets zal toevoegen wat je misschien niet had verwacht maar waar je wel naar verlangde. Welkom bij de FAMILIE Brie."

21 juli 2021: Sprekend over zijn toekomst in de Fast and Furious films, zei Dwayne Johnson: "Ik wens ze veel succes met Fast 9. En ik wens ze veel succes met Fast 10 en Fast 11 en de rest van de Fast & Furious films die ze maken en die zonder mij zullen zijn."

26 juni 2021: Vin Diesel vertelde aan de Metro: "We hebben het afgelopen jaar aan 10 gewerkt, dus ik heb zoveel te delen en ik houd me in. Ik weet dat een van de dingen die Justin wil doen is om op alle zeven continenten te filmen, wat volgens mij behoorlijk spectaculair is, als een eerbetoon aan de wereld die deze saga als hun eigen heeft geadopteerd.

Hij voegde eraan toe: "Ik denk dat je behoorlijk geschokt zult zijn als je Fast 10 ziet. Het is misschien niet per se vanwege een bepaalde plek waar we naartoe gaan, maar er komt iets speciaals aan waar ik zo opgewonden over ben. Ik kan het je niet vertellen, maar ik wou dat ik het kon."

20 oktober 2020: Deadline meldt dat Justin Lin, die vijf van de Fast and Furious-films heeft geregisseerd, de laatste twee zal regisseren.

In oktober 2020 werd bekend dat Justin Lin de laatste twee films van de Fast and Furious-franchise zou regisseren. Tyrese Gibson - die Roman speelt - zei eerder dat het plan was om Fast and Furious 10 en Fast and Furious 11 back-to-back op te nemen.

Er is nog niets bekend over een releasedatum voor Fast and Furious 11, maar als de twee films back-to-back worden opgenomen, hoeven we hopelijk niet te lang te wachten na Fast X voordat we het tweede deel van de finale krijgen. De kans is nog steeds groot dat het 2024 wordt, aangezien we Fast X pas in mei 2023 zullen zien.

We hebben een aparte functie die u vertelt wat de beste volgorde is om de Fast and Furious films te bekijken, maar als u wilt weten waar u de films kunt bekijken, hebben we u hieronder gedekt.

Hier is waar u de Fast and Furious films kunt streamen als u in het Verenigd Koninkrijk bent:

Fast and Furious (2001) - Amazon Prime Video

2 Fast 2 Furious (2003) - Amazon Prime Video

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006) - Amazon Prime Video

Fast and Furious 4 (2009) - Amazon Prime Video

Fast Five (2011) - Amazon Prime Video

Fast and Furious 6 (2013) - Amazon Prime Video

Furious 7 (2015) - Sky Cinema of NOW Cinema

The Fate of the Furious 8 (2017) - Alleen beschikbaar om te kopen of te huren

Fast and Furious Presents: Hobbs and Shaw (2019) - Alleen beschikbaar om te kopen

Fast and Furious 9 (2021) - Sky Cinema of NOW Cinema

Geschreven door Britta O'Boyle.