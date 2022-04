Wat is FIFA+ en is het gratis?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het regeringsorgaan van het wereldvoetbal, de FIFA, heeft zijn eigen streamingplatform gelanceerd.

FIFA+ biedt live wedstrijden, documentaires, hoogtepunten en tal van andere voetbal-gerelateerde video's om on demand te bekijken.

Hier vind je alles wat je erover moet weten, inclusief de platforms waarop het beschikbaar is.

FIFA+ is de videostreamingdienst van de Fédération Internationale de Football Association (FIFA).

Het biedt een schat aan verschillende voetbalgerelateerde programma's, herhalingen van klassieke wedstrijden en hoogtepunten van de wereldbekerwedstrijden voor mannen en vrouwen. Ook andere herhalingen en hoogtepunten van FIFA-toernooien zijn beschikbaar.

De dienst streamt ook duizenden live binnenlandse wedstrijden van over de hele wereld.

De toegang tot en het kijken naar FIFA+ is volledig gratis. Je hoeft alleen maar een login aan te maken. Als je al een FIFA.com-account hebt, kun je je daar gewoon mee aanmelden. Je kunt je ook binnen een paar seconden voor de eerste keer aanmelden via de officiële FIFA Plus-website.

FIFA+ is online beschikbaar voor pc-, Mac- en Chromebook-gebruikers (via een browser).

Er zijn ook speciale apps voor iOS/iPadOS en Android, verkrijgbaar via de App Store en Google Play.

Naast hoogtepunten en herhalingen van klassieke FIFA-toernooien, waaronder alle opgenomen WK-wedstrijden, zijn er een aantal documentaireshows.

Hiertoe behoren FIFA+ Originals, zoals een documentaire over het leven van Rolandinho, een achtdelige serie over zes aanvoerders die met hun team naar het WK van 2022 in Qatar gaan, en een serie interviews waarin Gary Lineker praat met verschillende winnaars van de Golden Boot van het WK.

FIFA+ streamt ook live wedstrijden, waaronder wedstrijden in de Europese topcompetities en wedstrijden die voorheen misschien niet op tv te zien waren.

Er zijn plannen om ongeveer 40.000 wedstrijden per jaar live uit te zenden.

FIFA+ biedt ook interactieve spellen, stemmen, quizzen en puzzels.

Geschreven door Rik Henderson.