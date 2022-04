Star Trek Picard seizoen 3: Alles wat we tot nu toe weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Patrick Stewart mocht in 2020 weer in een van zijn meest iconische rollen stappen, met de release van Star Trek: Picard op CBS All Access (nu Paramount+). Nu, het tweede seizoen is aan de gang, en hoewel het nog niet klaar is met uitzenden, kondigt Paramount nu al de cast van het derde seizoen aan. Hier is alles wat we tot nu toe weten over het komende seizoen drie van Picard.

Het eerste seizoen van Star Trek: Picard behandelde twee gebeurtenissen die eigenlijk overblijfselen waren uit verschillende Star Trek-films in het verleden: Data's dood in 2002's Star Trek: Nemesis (Picard worstelt hiermee gedurende het hele eerste seizoen), en de vernietiging van Romulus in 2009's Star Trek (die werd gebruikt om de synthetische mensen te introduceren die de redding van Romulaanse vluchtelingen hielpen voorkomen en uiteindelijk de weg vrijmaakten voor Picard om ontslag te nemen bij Star Fleet). De synths zijn onderworpen aan een verbod, en Picard wordt gepusht om hen te helpen vanwege twee synthetische tweelingen die verwant zijn aan zijn oude vriend Data.

Spoiler alert: Dit alles culmineert in Picard die het huis van Data's originele schepper vindt en zelf een synthetische wordt aan het einde van seizoen één om zijn eigen dood te voorkomen.

Dit brengt ons waar we Picard voor het laatst hebben achtergelaten - wegvliegend op het schip La Sirena met een nieuwe geïmproviseerde bemanning, op weg naar welk nieuw avontuur dan ook dat wacht. Het tweede seizoen begint met Picard die getransporteerd wordt naar het jaar 2024 samen met enkele van zijn oude vrienden uit Star Trek: The Next Generation series (zoals Jerri Ryan's Seven of Nine en Michelle Hurd's Raffi Musiker). Picard en vrienden moeten ontdekken wat de almachtige Q (John De Lancie) heeft gedaan om de tijdlijn te veranderen waardoor er een xenofobe versie van Starfleet is ontstaan - de Confederation of Earth - die er op uit is om alle aliens te vernietigen.

Hoewel het seizoen nog niet is afgelopen, is het veilig om te zeggen dat Paramount+ niet van plan is om Jean Luc Picard eindelijk van zijn pensioen te laten genieten.

In de nieuwe teaser voor seizoen drie zien we hem rommelen in zijn oude Star Trek: The Next Generation uitrusting, en dan zien we hem en zijn oude partner Riker (Jonathan Frakes), zij aan zij staand, phasers op iemand richtend. De teaser belooft ook meer terugkerende personages in seizoen drie, zoals Brent Spinner als Data en Levar Burton als Geordi La Forge.

Star Trek: Picard seizoen drie releasedatum - Waarschijnlijk begin 2023

Een releasedatum voor Star Trek: Picard seizoen drie is nog niet aangekondigd, maar de productie, het filmen en de opnames van seizoenen twee en drie zijn allemaal tegelijk begonnen in 2020. Houd in gedachten dat het tweede seizoen van Star Trek: Picard in maart 2022 in première ging - twee jaar nadat seizoen één was afgelopen. Het wordt nog steeds uitgezonden. Seizoen drie zal naar verwachting begin 2023 uitkomen, met Jonathan Frakes en Terry Matalas als regisseurs van dit laatste seizoen.

LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis, en Brent Spiner zijn door Paramount aangekondigd om Patrick Stewart te vergezellen in de cast van Star Trek: Picard seizoen drie.

De missie gaat verder. Kijk wie zich bij de cast van #StarTrekPicard seizoen drie voegt! pic.twitter.com/HMBc9wyAFa- Star Trek on Paramount+ (@StarTrekOnPPlus) April 5, 2022

Ter referentie, hieronder is de bevestigde cast voor seizoen twee van Picard:

Patrick Stewart als Jean Luc Picard

Alison Pill als Agnes Jurati

Isa Briones als Soji Asha

Evan Evagora als Elnor

Michelle Hurd als Raffi Musiker

Santiago Cabrera als Cristobal "Chris" Rios

Jeri Ryan als Seven of Nine

Laris - Orla Brady

Altan Inigo Soong - Brent Spiner

Guinan - Whoopi Golberg

John De Lancie als Q

LeVar Burton als Geordi Le Forgee

Het derde seizoen is nog niet beschikbaar. Hieronder staat waar je het waarschijnlijk kunt streamen als het uitkomt.

Het tweede seizoen van Picard nam Discovery's donderdag timeslot op Paramount+. Het ging in maart 2022 in première en wordt nog steeds uitgezonden. Het derde seizoen is nog niet in première gegaan maar zal uiteraard exclusief op Paramount+ te zien zijn.

Amazon Prime Video is de thuisbasis van Picard in het Verenigd Koninkrijk, met nieuwe afleveringen die een dag later worden uitgezonden, vanaf 4 maart 2022. Men moet aannemen dat seizoen drie ook naar Prime Video in het Verenigd Koninkrijk zal komen, maar het is niet bevestigd.

In Canada is seizoen twee beschikbaar op Crave. We vermoeden dat seizoen drie ook via Crave beschikbaar zal zijn zodra het begin 2023 in première gaat.

Tot nu toe is er slechts één teaser trailer vrijgegeven voor het derde seizoen. Je kunt hem bekijken via de speler die bovenaan deze pagina is ingesloten.

Om volledig voorbereid te zijn om seizoen drie te kijken, moet je echt seizoen één en twee kijken. Je kan ze streamen op Paramount+.

Je kunt seizoen één ook op DVD kopen:

