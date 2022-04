Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Plex is in de loop der jaren veranderd en veranderd, van een platform om je eigen mediabestanden te streamen naar een hub voor allerlei soorten digitale inhoud.

Nu heeft het twee nieuwe belangrijke functies toegevoegd om de app verder uit te breiden - het kan nu worden gebruikt als een one-stop-platform voor al je streamingdiensten.

Naast toegang tot door advertenties ondersteunde, gratis films, tv-programma's en live-tv via zijn eigen partners, biedt Plex nu de mogelijkheid om naar een tv-programma of film te zoeken en deze op een aangepaste kijklijst te plaatsen, ongeacht welke streamingdienst op waarvan ze afkomstig zijn.

Plex Discover maakt het zoeken naar inhoud in de online services mogelijk, plaatst het op één plek met alle informatie die u nodig hebt en stelt u vervolgens in staat om het te starten vanuit de Plex-app voor tv of mobiel. Het zal spelen zolang je ook het hosting-streamingservice-abonnement en de app hebt.

De andere belangrijke nieuwe functie is Plex Universal Watchlist. Hiermee kunt u programma's of films effectief aan een lijst vastmaken, ongeacht of ze momenteel beschikbaar zijn via een van uw streamingdiensten of niet. En zo niet, dan zal de Universal Watchlist u waarschuwen wanneer een vermeld programma beschikbaar komt. Het geeft je altijd de nieuwste plek om het te bekijken, zelfs als de inhoud van platform is veranderd.

"We zeggen al jaren dat ons doel was om een one-stop-shop te creëren voor al het entertainment dat belangrijk voor je is, en vandaag hebben we een enorm stuk van die puzzel op zijn plaats gezet", zei de CEO van Plex, Keith Valory .

"Met nieuwe streamingdiensten, films en shows die constant beschikbaar komen, is het tijd om de mediachaos te temmen en dat is wat we willen doen met deze nieuwe functies. Kortom, we weten dat het pijnlijk is om te vinden wat we moeten kijken. We willen gewoon zorg dat je er zo snel mogelijk bij bent."

De nieuwe functies gaan vandaag live in Plex via internet, tv en mobiel.

Geschreven door Rik Henderson.