(Pocket-lint) - Het is eindelijk zover: de loting voor de FIFA Wereldbeker 2022 staat voor de deur en beslist welke groepen het toernooi zullen betwisten wanneer het later dit jaar in Qatar rondrolt.

Gelukkig wordt de loting op grote schaal uitgezonden op televisie, dus het is niet zo moeilijk om een manier te vinden om deze live te bekijken, zodat je live op je vingernagels kunt bijten terwijl je wacht tot de bal van je team wordt getrokken. Hier leest u hoe u het kunt bekijken.

De trekking vindt vandaag, 1 april 2022, plaats in Qatar en begint om 18:00 uur CEST. Hieronder vind je een handvol andere tijdzones:

Londen - 17:00 BST

New York - 12:00 EDT

San Francisco - 09:00 PDT

Tokio - 01:00 JST, 2 april

Nieuw Delhi - 21:30 IST

Sydney - 03:00, 2 april

Als je in het VK bent, is dit een gemakkelijke - de hele trekking zal worden getoond op BBC1 en ook op BBC iPlayer , als onderdeel van de BBC's dekkingsovereenkomst voor het toernooi. De uitzending begint om 16:45 uur BST, dus zorg dat je niet te laat bent!

In de VS wordt de trekking vanaf 11.30 uur uitgezonden op FS1 en Telemundo, maar ook gestreamd op NBC's Peacock -streamingservice.

FIFA zegt ook dat het de trekking op haar website zal uitzenden , dus dat zou een alles moeten zijn als je geen lokaal station kunt vinden dat de procedure laat zien. Het zou ook de loting op zijn YouTube-kanaal moeten laten zien, dus we zullen dit verhaal bijwerken wanneer er een stream is waar we je naartoe kunnen verwijzen.

We weten al aardig wat over de loting, met name in welke potten de teams zitten - dit zal van invloed zijn op tegen welke teams ze het kunnen opnemen, om ervoor te zorgen dat we geen groep hebben met vier topteams. Dat gezegd hebbende, zal er waarschijnlijk nog steeds een groep doden zijn!

De FIFA #WorldCup Qatar 2022 Final Draw vindt morgen, vrijdag 1 april om 19:00 Doha-tijd plaats.



Dit zijn de ranking potten.



Het aftellen is! pic.twitter.com/jcQoM1q4yl — FIFA.com (@FIFAcom) 31 maart 2022

Met degenen die al zijn opgehelderd, hoef je alleen nog maar de teams te tekenen - dat gezegd hebbende, zet je schrap. Deze trekkingen duren altijd veel langer dan je zou denken, dankzij alle regels over wie tegen elkaar mag spelen en hoeveel teams uit elke regio in een bepaalde groep kunnen zitten.

Geschreven door Max Freeman-Mills. Bewerken door Britta O'Boyle.