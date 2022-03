Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De National Football League is naar verluidt bezig met het ontwikkelen van een eigen streamingdienst voor abonnementen.

Volgens The Athletic hebben NFL-functionarissen onlangs een preview gegeven van de service, die momenteel NFL+ wordt genoemd, aan teameigenaren tijdens de jaarlijkse offseason-vergadering van de competitie. Maar het zal waarschijnlijk pas klaar zijn als teameigenaren elkaar in mei 2022 weer ontmoeten - wanneer ze dan moeten stemmen om te beslissen of de NFL de service officieel zal lanceren. Het is onduidelijk hoe een dergelijk platform de bestaande deals van de NFL zou beïnvloeden.

Verizon had enkele jaren tot 2021 exclusieve mobiele streamingrechten voor NFL-games, dus sommigen speculeren dat de NFL het idee van NFL+ zou kunnen gebruiken om Verizon tot een betere deal te dwingen. Houd er rekening mee dat de NFL naar verluidt ook met Apple en Amazon heeft onderhandeld om NFL Sunday Ticket , de out-of-market-gameservice van de competitie, binnen te halen nadat de deal met DirecTV in 2023 afloopt.

En vanaf het seizoen 2022 tot en met 2033 is Amazon Prime Video de enige plek waar je Thursday Night Football kunt kijken. Dus nu de NFL de rechten op de meeste van zijn live-games al verkoopt via het Sunday Ticket en de donderdagavonddeal met Amazon, moet je je afvragen: wat krijgen consumenten eigenlijk als ze besluiten te betalen voor een abonnement op NFL+?

Live-games zijn vrijwel zeker wat mensen het meest willen, en de Athletic lijkt te denken dat NFL+ inderdaad nog steeds live-games zal aanbieden naast podcasts en "teamcontent", allemaal voor een onbekende maandelijkse prijs.

Pocket-lint houdt je op de hoogte als en wanneer de NFL een aankondiging doet, en natuurlijk brengen we je eventuele lekken zodra ze aan de oppervlakte komen.

Geschreven door Maggie Tillman.