(Pocket-lint) - Hulu met Live TV biedt vanaf volgende maand onbeperkte DVR aan alle gebruikers. Deze functie zal zonder extra kosten beschikbaar zijn.

Dus als je een Hulu met Live TV abonnement hebt, kun je vanaf 13 april 2022 maximaal negen maanden gebruik maken van DVR en afspelen en vooruitspoelen op je opnames. Dat is dezelfde opslagperiode die wordt aangeboden door rivaliserende YouTube TV . Voorheen bood Hulu met Live TV tot 50 uur DVR-opslag, met de optie om te upgraden naar maximaal 200 uur opslag via add-ons die begonnen bij $ 10 per maand. Als je hebt gekozen voor een pakket dat extra DVR-ruimte bood, worden er vanaf april geen kosten meer in rekening gebracht voor de extra opslagruimte.

Door alle abonnees onbeperkte DVR-opslag aan te bieden, kan Hulu met Live TV beter concurreren met YouTube TV, dat dezelfde functie heeft en toegang biedt tot meer dan 100 kanalen. Hulu met Live TV-abonnees krijgen slechts ongeveer 80 kanalen, maar ze krijgen ook alle grote uitzendnetwerken, evenals Hulu , Disney+ en ESPN+ gebundeld.

Houd er rekening mee dat Hulu met Live TV onlangs het tarief van zijn basisplan heeft verhoogd tot $ 70 per maand van $ 65 per maand - dezelfde prijs als YouTube TV.

Geschreven door Maggie Tillman.