Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Paramount, voorheen ViacomCBS, heeft de eerste trailer vrijgegeven voor een nieuwe Star Trek-serie op weg naar zijn Paramount+-streamingservice.

De nieuwe show heet Star Trek: Strange New Worlds en draait om de USS Enterprise. Het is zowel een spin-off als een prequel — omdat de bemanning van de USS Enterprise de hoofdrol speelt na hun verschijning in het tweede seizoen van Star Trek: Discovery, maar het is ook een prequel op Star Trek: The Original Series, aangezien die show zich ongeveer tien jaar voor Kirk afspeelt. wordt kapitein.

In de nieuwe show wordt het schip geleid door Captain Pike, die wordt gespeeld door Anson Mount, terwijl Rebecca Romijn Una Chin-Riley, zijn eerste officier, speelt. Spock van Ethan Peck is de wetenschapsofficier en Nyota Uhura is een cadet gespeeld door Celia Rose Gooding.

De trailer toont een bebaarde Captain Pike die op een paard in de sneeuw rijdt en er ruw en smerig uitziet wanneer hij de comm krijgt om terug te keren naar Starfleet. Romijn's Number One vertelt de volledige 1:25 minuten durende teaser, maar er wordt niets concreets verklapt over de plotsamenvatting van Strange New Worlds.

Alles wat we zeker weten, volgens Paramount, is dat Captain Pike en Science Officer Spock "nieuwe werelden rond de melkweg zullen verkennen op de USS Enterprise".

Star Trek: Strange New Worlds is slechts het nieuwste deel in de Star Trek-franchise, waarbij Paramount eerder Star Trek: Discovery, Star Trek: Picard , Star Trek: Lower Decks en Star Trek: Prodigy uitbracht. Strange New Worlds zal vanaf 5 mei 2022 deelnemen aan die producties op Paramount+.

Geschreven door Maggie Tillman.