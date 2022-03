Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Steven Spielberg-remake van West Side Story kwam afgelopen december in de bioscopen. Nu gaat het naar een aantal geselecteerde streamingdiensten, wat betekent dat je de veelgeprezen musical vanuit je luie stoel kunt bekijken. Hier vindt u alles wat u moet weten over de kaskraker, inclusief waar u deze online kunt bekijken.

West Side Story van Steven Spielberg is eigenlijk de tweede langspeelfilmversie van de gelijknamige musical uit 1957. Om niet te worden overtroffen door de aanpassing uit 1961 met in de hoofdrol wijlen Natalie Wood, heeft deze nieuwste versie van West Side Story al zeven Oscar-nominaties verzameld. Het is momenteel voor Beste Regisseur (Steven Spielberg), Beste Vrouwelijke Bijrol (Ariana DeBose), Beste Kostuumontwerp, Beste Geluidsontwerp, Beste Cinematografie en Beste Productieontwerp. ( De volgende Oscars staan gepland voor 27 maart 2022. )

Hier is de officiële synopsis voor West Side Story:

"Liefde op het eerste gezicht slaat toe wanneer de jonge Tony Maria ziet tijdens een middelbare schooldans in New York City in 1957. Hun ontluikende romance helpt het vuur tussen de strijdende Jets en Sharks aan te wakkeren - twee rivaliserende bendes die strijden om de controle over de straten."

De looptijd van West Side Story (2021) is 2 uur en 36 minuten, en de film heeft een PG-13 rating.

Na verschillende keren vertraging te hebben opgelopen vanwege de COVID-19-pandemie, werd West Side Story eind 2021 wereldwijd in theaters uitgebracht - net op tijd voor het prijzenseizoen van het jaar.

De nieuwe West Side Story ging in première in Amerikaanse bioscopen op 10 december 2021. Het zal komen om streamingdiensten in het land te selecteren voordat het traditionele theatervenster van 90 dagen sluit.

De nieuwe West Side Story ging op 10 december 2021 in première in de Britse bioscopen.

In de VS heb je twee streamingopties beschikbaar.

West Side Story is vanaf 2 maart 2022 te streamen op Disney+. Er is al een special van een uur (Something's Coming: West Side Story, een speciale editie van 20/20) op de dienst. De prijzen voor een Disney+ abonnement beginnen bij slechts $ 7,99 per maand in de VS en omvatten directe toegang tot West Side Story wanneer het beschikbaar komt om te streamen. Als je niet voor Disney+ wilt betalen, kunnen abonnees van Amazon Music Unlimited zes maanden gratis Disney+ krijgen. Meld u hier aan voor Amazon Music Unlimited om West Side Story gratis te bekijken.

Dankzij een deal waarbij de streamingrechten voor de 20th Century Studios-release zijn verdeeld tussen Disney+ en HBO Max, komt West Side Story op 2 maart 2022 ook uit op HBO Max.

In de VS kost HBO Max $ 14,99 per maand voor het advertentievrije abonnement. De laag met commercials kost $ 9,99 per maand. HBO Max biedt momenteel geen gratis proefperiode. Er is echter een tijdelijke oplossing: u kunt een HBO Max-proefaanbieding krijgen door u hier aan te melden voor de 7-daagse Hulu-proefversie , inclusief gratis HBO Max.

Naast Steven Spielberg als regisseur, wordt de crew gecompleteerd door enkele grote namen uit de industrie, waaronder Broadway-veteranen zoals scenarioschrijver Tony Kushner, choreograaf Justin Peck en componist Jeanine Tesori, evenals Los Angeles Philharmonic-dirigent Gustavo Dudamel.

Voor de cast zijn er zowel nieuwkomers als veel herkenbare gezichten in de line-up. Dit zijn de belangrijkste rollen en door wie ze worden gespeeld in deze aanpassing:

Rachel Zegler - Maria

Ansel Elgort - Tony

Ariana DeBose - Anita

David Alvarez - Bernardo

Mike Faist - Riff

Josh Andres Rivera - Chino

Ana Isabelle - Rosalia

Corey Stoll - Luitenant Schrank

Maddie Ziegler - Velma

Brian d'Arcy James - Officier Krupke

Rita Moreno (speelde in de film uit 1961) - Valentina, ter vervanging van de winkelier Doc

Hieronder staan enkele trailers en featurettes voor West Side Story (2021).

Steven Spielberg's "West Side Story" | Officiële trailer | Studio's uit de 20e eeuw

West Side Story - Cast 2021 - Amerika (uit "West Side Story")

Rachel Zegler, Ansel Elgort - Balkonscène (vanavond) (uit "West Side Story")

West Side Story | De cast bespreken 'Amerika' | Nu in de bioscoop

Steven Spielberg's "West Side Story" | Dit is onze tijd | Studio's uit de 20e eeuw

Als je niet blind de nieuwe film in wilt gaan, kijk dan misschien naar de originele West Side Story. Je kunt West Side Story (1961) momenteel huren of kopen op Amazon Prime in 4K HD.

