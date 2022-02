Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Netflix heeft aangekondigd dat het samenwerkt met 2K en Take-Two Interactive om een live-action bewerking van BioShock te maken.

De streaminggigant onthulde verder weinig, inclusief geen releasedatum. Volgens Variety heeft de show in dit stadium niet eens een regisseur of cast. De eigen website van Netflix verduidelijkt alleen dat de aanpassing een film is gebaseerd op de BioShock-franchise. Betekent dit dat de speelfilmproductie de hoofdrolspelers en locaties uit BioShock 1 of 2 of Infinite zal bevatten?

Netflix heeft wel een persafbeelding gedeeld met Little Sister en Big Daddy, wat betekent dat het veilig is om aan te nemen dat die BioShock-personages in de aankomende film zullen verschijnen.

"We maken allemaal keuzes, maar uiteindelijk maken onze keuzes ons."



Netflix + Bioshock. Zou je zo vriendelijk willen blijven om op de hoogte te blijven? pic.twitter.com/Ke1oJQileX — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 15 februari 2022

"Netflix is een van de beste en meest vooruitstrevende verhalenvertellers in alle entertainment", zegt Take-Two CEO Strauss Zelnick in een verklaring.

Zelnick voegde toe: "We zijn verheugd dat ze onze visie en toewijding aan de BioShock-franchise delen, die geliefd is bij miljoenen fans over de hele wereld. 2K's Cloud Chamber-studio is diep in de actieve ontwikkeling van de volgende iteratie van de serie, en gekoppeld aan onze samenwerking met Netflix, hebben we er alle vertrouwen in dat BioShock het publiek zal blijven boeien en aanspreken".

Naar verluidt kostte het Netflix ongeveer een jaar om een deal te sluiten met 2K en Take-Two Interactive. Hun BioShock-film wordt geproduceerd door Take Two samen met Roy Lee's Vertigo Entertainment.

2K, dat eigendom is van Take Two, werkt ook aan de volgende BioShock-game. Maar het werd voor het eerst aangekondigd in 2019 - toen het naar verwachting " de komende jaren " in ontwikkeling zou zijn

Geschreven door Maggie Tillman.