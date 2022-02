Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Paramount's live-action Halo-show gaat volgende maand in première na jaren vast te hebben gezeten in productie - maar zelfs voordat het eerste seizoen van start gaat, is de serie verlengd voor een tweede seizoen.

Paramount, eigenaar van de streamingdienst Paramount+ die Halo zal uitzenden, kondigde dinsdag in een persbericht en tijdens een gesprek met investeerders aan dat David Wiener de showrunner en uitvoerend producent van het tweede seizoen zal zijn.

(Tijdens diezelfde oproep kondigde ViacomCBS ook aan dat het de naam van Paramount wijzigt als onderdeel van zijn focus op streaming.)

Halo kreeg in 2018 voor het eerst groen licht als een Showtime-serie die eigendom is van ViacomCBS, voordat het meerdere COVID-19-gerelateerde productievertragingen opliep. In een verklaring zei David Nevins, CEO van Showtime Networks, dat de pick-up voor het tweede seizoen het vertrouwen weerspiegelt dat we hebben in de kracht van deze epische serie om kijkers aan te trekken en te binden. Hij zei dat Halo een "geweldige samenwerking" is geweest met Amblin en 343 Industries.

Halo sterren Pablo Schreiber als Master Chief, Natascha McElhone als Dr Halsey, en Jen Taylor, de stemactrice voor Cortana, als Master Chief's AI-assistent.

Kleed je aan, Spartanen. Het wachten is bijna voorbij. #HaloTheSeries gaat op 24 maart exclusief in première op @ParamountPlus en er is al een tweede seizoen besteld. pic.twitter.com/xWPP3wOJfE — Halo op Paramount+ (@HaloTheSeries) 15 februari 2022

Het eerste seizoen zal op 24 maart 2022 debuteren op Paramount+. Je kunt de meest recente trailer hier op YouTube bekijken.

Geschreven door Maggie Tillman.