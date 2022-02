Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het kijken naar de commercials en filmtrailers die elk jaar tijdens de Super Bowl worden uitgezonden, is net zo leuk als het daadwerkelijk kijken naar de game. Dit jaar versloegen de Los Angeles Rams de Cinncinatti Bengals (23 tegen 20) in het SoFi-theater in Inglewood. De game duurde vier uur en was doorspekt met tientallen advertenties, waaronder de nieuwste filmtrailers en trailers van tv-shows. Marvel trakteerde ons op een glimp van de aankomende Doctor Strange -film en Moon Knight Disney+ show , terwijl Universal de volgende Jurassic Park-aflevering plaagde en Amazon een preview gaf van zijn nieuwe Lord of The Rings -show.

Als je het tijdens de pauzes te druk had met praten om de trailers te zien, of misschien zat je vast op je werk en heb je de grote wedstrijd gemist, dan zijn hier alle film- en showspots die zijn uitgezonden tijdens Super Bowl LVI. Als je op zoek bent naar de advertenties en commercials - je weet wel, zoals die Polestar EV-advertentie die Volkswagen en Tesla aanviel - bekijk dan hier onze afzonderlijke verzameling van die advertenties.

Hieronder vindt u alle filmtrailers die tijdens de Super Bowl zijn uitgezonden. Blijf lezen om naar de trailers van de tv-shows te gaan.

Hieronder staat elke serietrailer die is uitgezonden tijdens de Super Bowl.

De Super Bowl vond plaats op zondag 13 februari 2022, met de aftrap om 18.30 uur Eastern Time.

Dit is Super Bowl LVI of Super Bowl 56.

SoFi Stadium in Inglewood, Californië was voor de eerste keer gastheer van de Super Bowl.

De Cincinnati Bengals namen het in Super Bowl LVI op tegen de Los Angeles Rams.

De Bengals gingen in het reguliere seizoen 10 naar 7, wonnen voor het eerst sinds 2015 de AFC North en verdienden het nummer 4 zaad in de AFC-play-offs. Ze versloegen de Las Vegas Raiders (26 tot 19) in de openingsronde en versloegen vervolgens de Tennessee Titans (19 tot 16) en Kansas City Chiefs (27 tot 24) om de Super Bowl te bereiken. De Los Angeles Rams waren ook het nummer 4 zaad in de NFC-play-offs na een 12 tot 5 regulier seizoen en NFC West-titel. De Rams versloegen de Arizona Cardinals (34 tegen 11), de Tampa Bay Buccaneers (30 tegen 27) en de San Francisco 49ers (20 tegen 17) om de Super Bowl te bereiken.

Voorafgaand aan Super Bowl LVI speelden de Bengals twee keer in de Super Bowl en verloren beide keren van de 49ers: 26 tegen 21 in Super Bowl XVI in 1982 en 20 tegen 16 in Super Bowl XXIII in 1989.

Ondertussen hadden de Rams vier eerdere Super Bowl-optredens, waarvan ze er slechts één wonnen. Ze wonnen 23 tot 16 over de Titans in Super Bowl XXXIV in 2000; maar ze verloren 31 tegen 19 van de Pittsburgh Steelers in Super Bowl XIV in 1980, 20 tegen 17 van de New England Patriots in Super Bowl XXXVI in 2002 en 13 tegen 3 van de Patriots in Super Bowl LIII in 2019.

Dit jaar versloegen de Los Angeles Rams de Cincinnati Bengals (23 tegen 20).

Geschreven door Maggie Tillman.