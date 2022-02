Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Universal Pictures heeft een nieuwe trailer uitgebracht voor Jurassic World Dominion - een van de langverwachte films van 2022. Hier is alles wat je moet weten over de aanstaande kaskraker.

De eerste trailer bevatte alles wat je zou verwachten van een "Jurassic" -film - inclusief dinosaurussen die amok maken.

We zien Chris Pratt op een motorfiets die dinosaurussen achtervolgt, evenals verschillende callbacks naar de vorige films. De film speelt zich ongeveer vier jaar na de gebeurtenissen in Jurassic World: Fallen Kingdom af. Er zullen genetisch gemanipuleerde dinosaurussen worden geveild aan bedrijven over de hele wereld, terwijl andere in de VS worden vrijgegeven.

Het verhaal toont mensen die met dinosaurussen leven, en bepaalde acteurs hernemen hun rol - waaronder Sam Neill, Laura Dern en Jeff Goldblum.

Chris Pratt en Bryce Dallas Howard zullen hun rol opnieuw opnemen als Jurassic World met Owen Grady en Claire Dearing, maar de belangrijkste kop is de terugkeer van de originele Jurassic Park-sterren.

Hier is de volledige castlijst voor Jurassic World Dominion:

Chris Pratt: Owen Grady

Bryce Dallas Howard: Claire Dearing

Sam Neill: Dr Alan Grant

Laura Dern: Dr. Ellie Sattler

Jeff Goldblum: Dr. Ian Malcolm

BD Wong: Dr. Henry Wu

Omar Sy: Barry Sembène

Daniella Pineda: Dr. Zia Rodriguez

Justitie Smith: Franklin Webb

Isabella-preek: Maisie Lockwood

Campbell Scott: Dr. Lewis Dodgson

DeWanda Wijs: Kayla

Mamoudou Athie: Nog niet aangekondigd

Dichen Lachman: Nog niet aangekondigd

Scott Haze: Nog niet aangekondigd

Dimitri Thivaios: Nog niet aangekondigd

Jurassic Park Dominion is vanaf 10 juni 2022 in de bioscoop te zien.

Deze titel is momenteel niet beschikbaar om te streamen. Kom snel terug.

Ja, je kunt er een bekijken bovenaan deze pagina.

Voordat je Jurassic World Dominion gaat kijken, moet je echt alle voorgaande Jurassic-films bekijken. Gelukkig hebben we hier een kijkgids: Jurassic Park-films in volgorde: De volledige tijdlijn uitgelegd.

Geschreven door Maggie Tillman.