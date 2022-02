Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Yellowstone, het ranchdrama met Kevin Costner in de hoofdrol, is verlengd voor een vijfde seizoen voor ViacomCBS-Paramount Network. De serie had recordbrekende kijkcijfers voor de finale, die afgelopen januari werd uitgezonden en in totaal meer dan 10 miljoen kijkers trok. Met dat soort succes was het een gegeven dat de familie Dutton nog een seizoen zou terugkeren.

Yellowstone richt zich op de veeboer uit Wyoming, John Dutton, een homesteader van de zesde generatie en vader van vier kinderen. Zijn eigendom is de grootste ranch in de VS - met een groeiende stad, een indianenreservaat en het eerste nationale park van Amerika aan zijn grenzen. De familie Dutton probeert de ranch voortdurend te beschermen tegen corrupte politici en bedrijven en landroof-ontwikkelaars.

Yellowstone is gemaakt door Taylor Sheridan met John Linson.

Beiden produceren samen met Art Linson, Kevin Costner, David C. Glasser, Bob Yari en Stephen Kay.

Costner leidt ook de cast. Gaststerren voor het vijfde seizoen zijn onder meer Jen Landon en Kathryn Kelly, die beiden werden opgewaardeerd tot vaste klanten. Terugkerende sterren zijn Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Hauser, Kelsey Asbille, Brecken Merrill, Jefferson White, Forrie Smith, Denim Richards, Ian Bohen, Finn Little, Ryan Bingham en Gil Birmingham.

Kevin Costner als John Dutton

Luke Grimes als Kayce Dutton

Kelly Reilly als Bethany Dutton

Wes Bentley als Jamie Dutton

Cole Hauser als Rip Wheeler

Kelsey Asbille als Monica Long Dutton

Brecken Merrill als Tate Dutton

Jefferson White als Jimmy Hurdstrom

Gil Birmingham als Chief Thomas Rainwater

Forrie J. Smith als Lloyd Pierce

Denim Richards als Colby Mayfield

Ian Bohen als Ryan

Ryan Bingham als Walker

Finn Little als Carter

Terwijl ViacomCBS het vijfde seizoen groen verlichtte in februari 2022, is er nog geen releasedatum aangekondigd. De productie van seizoen vijf zal naar verwachting in mei 2022 beginnen.

Dit zijn je verschillende streamingopties...

Het komende vijfde seizoen van Yellowstone zal beschikbaar zijn op Paramount Network in de VS. Het drama is niet beschikbaar op Paramount+.

Het is nog niet bekend wanneer de Yellowstone-serie in het VK wordt uitgezonden.

Maar Paramount + zal naar verwachting in 2022 het land bereiken via Sky-platforms, dus misschien zal het dan beschikbaar zijn om te streamen.

Yellowstone kreeg groen licht door Kevin Kay, een voormalige Spike TV-manager die werkte aan Paramount Network, eigendom van ViacomCBS. Het wordt in eigen huis geproduceerd door MTV Entertainment Studios en 101 Studios.

Maar in de VS zijn de eerste drie seizoenen van Yellowstone alleen beschikbaar om te streamen op de streamingdienst van NBCUniversal, Peacock . Het vierde seizoen is beschikbaar op Paramount Network, maar het bevindt zich onder een paywall via de kabel. Dat komt omdat ViacomCBS niet de streamingrechten voor Yellowstone heeft, ook al bezit het de streamingdienst Paramount+. Het wil dus waarschijnlijk die oude licentieovereenkomst voor inhoud terug van NBCUniversal. De deal - getekend voordat Viacom en CBS fuseerden en voordat CBS All Access Paramount+ werd - laat Yellowstone exclusief streamen op Peacock.

Directeuren van ViacomCBS proberen naar verluidt die rechten terug te kopen.

Ondertussen liften ze mee op het succes van Yellowstone: ze brengen fans naar Paramount+ met Sheridans Yellowstone-prequel, 1883, die onlangs debuteerde op de streamingdienst.

Er zijn geen trailers voor seizoen vijf. Maar je kunt hieronder een Yellowstone-video achter de schermen van de serie bekijken.

BTS Kijk naar Yellowstone met Kevin Costner, Taylor Sheridan en meer! | Paramount-netwerk

Bekijk de eerste vier seizoenen van Yellowstone om je voor te bereiden op seizoen vijf van Yellowstone. Ze streamen op Peacock , de streamingdienst van NBCUniversal. Elk seizoen is ook te koop via Amazon Prime Video, of je kunt de serie op dvd kopen als je liever een fysiek exemplaar bezit.

Het Dutton-universum breidt zich uit met niet één maar twee spin-offseries. Yellowstone-maker Taylor Sheridan onthulde vorig jaar dat er twee shows zouden zijn. Een daarvan is 1883 (zie Pocket-lint's gids voor het bekijken van die prequel-serie hier ). De andere serie is Yellowstone 6666, die op 4 maart 2022 uitkomt op Paramount+ . Hier is de volledige samenvatting van 6666:

"Opgericht toen de Comanches nog steeds over West-Texas regeerden, is geen enkele ranch in Amerika meer doordrenkt van de geschiedenis van het Westen dan de 6666. De 6666 functioneert nog steeds zoals twee eeuwen eerder en omvat een hele provincie. de wetten van de natuur komen samen op een plek waar het gevaarlijkste wat je doet het volgende is ... De 6666 staat synoniem voor het meedogenloze streven om de beste paarden en vee ter wereld te fokken, en uiteindelijk waar cowboys van wereldklasse worden geboren en gemaakt. De serie wordt uitvoerend geproduceerd door Sheridan, John Linson, Art Linson, David Glasser, Ron Burkle en Bob Yari."

